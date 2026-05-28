O Flamengo está em estágio avançado de negociações para contratar Marcelo Salazar como o novo técnico de sua equipe Sub-20, conforme revelado pelo ge. O treinador, que deixou o comando do time Sub-21 do Al-Nassr, da Arábia Saudita, na última terça-feira, 26, é o principal nome para assumir a categoria de base rubro-negra. Atualmente, o time Sub-20 do Flamengo está sob o comando interino de Daniel Franklin, após a demissão de Bruno Pivetti em 14 de maio de 2026.

Quem é Marcelo Salazar?

Marcelo Salazar, de 47 anos, nasceu em Recife, Brasil, mas se naturalizou português ao longo de sua carreira. Ele possui um histórico notável como jogador de futsal, tendo defendido a Seleção Portuguesa na Copa do Mundo de 2004.

A trajetória de Salazar como técnico inclui passagens como assistente técnico e preparador físico no Al-Shabab, do Kuwait, e no Al-Faisaly, da Arábia Saudita, como auxiliar. No Al-Nassr, atuou como técnico e foi auxiliar de Mano Menezes em 2021, mas também passou por cargos nos bastidores do clube, como de diretor executivo, conforme relembra a apuração.

Contexto da busca do Flamengo

A procura por um novo técnico para o Flamengo Sub-20 intensificou-se após a saída de Bruno Pivetti, que foi demitido depois de uma derrota por 3 a 1 para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A negociação com Marcelo Salazar ganhou força, com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, envolvido no processo.