O Santos empatou em 2 a 2 com a Chapecoense na noite deste sábado, 25, na Vila Belmiro, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o aguardado retorno de Neymar após a disputa da Copa do Mundo. Apesar do brilho individual do craque, que marcou os dois gols da equipe paulista, o Peixe sofreu um apagão no segundo tempo, levou a virada do lanterna da competição e precisou de um pênalti nos minutos finais para evitar a derrota em casa.

O retorno do camisa 10 e o domínio inicial

A primeira etapa foi de controle absoluto dos donos da casa. Pressionado pela proximidade com a zona de rebaixamento, o Santos tomou a iniciativa e ditou o ritmo, chegando a registrar 68% de posse de bola.

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Aos 18 minutos, Neymar quase abriu o placar em uma cobrança de escanteio fechada que explodiu no travessão. A insistência deu resultado aos 35 minutos: o camisa 10 tabelou com Barreal dentro da área e bateu no canto do goleiro Matheus Aurélio, encerrando um jejum de dois meses sem balançar as redes.

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Apagão santista e a virada catarinense

O cenário mudou drasticamente na volta do intervalo. O técnico Rafael Lacerda promoveu três alterações na Chapecoense, e a resposta foi imediata. Logo aos cinco minutos, Giovanni Augusto, que havia acabado de entrar, encontrou Marcinho livre para empatar a partida.

O gol desestabilizou o Santos e irritou a torcida na Vila. A situação piorou aos 16 minutos, quando Bolasie avançou pela direita e cruzou rasteiro; na tentativa de cortar, o zagueiro João Ananias mandou contra o próprio patrimônio, decretando a virada dos visitantes.

Pênalti salvador e pressão no fim

Atrás no placar, o Santos se lançou ao ataque de forma desordenada. O nervosismo era evidente, culminando em um cartão amarelo para Neymar, o que o tira do próximo jogo. A salvação alvinegra veio aos 40 minutos, quando Caballero foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Neymar assumiu a responsabilidade, deslocou o goleiro e empatou o duelo. Nos acréscimos, o Peixe ainda tentou a vitória na base do abafa, mas esbarrou em duas grandes defesas de Matheus Aurélio em finalizações de Gabriel Menino.

Com o resultado, ambas as equipes seguem em situação delicada. O Santos permanece flertando perigosamente com a zona de rebaixamento e terá o clássico contra o São Paulo na próxima rodada, sem o seu principal astro. Já a Chapecoense continua na lanterna do Brasileirão e buscará a recuperação diante do Vasco.

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