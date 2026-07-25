O Athletico-PR não perdoou os erros do Internacional e venceu por 2 a 0 na noite deste sábado, 25, na Arena da Baixada. Em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Furacão construiu o placar capitalizando falhas individuais da defesa colorada, com gols de Leozinho e Viveros. O resultado consolida o bom momento dos paranaenses na parte de cima da tabela, enquanto aprofunda a crise da equipe gaúcha, que amarga sua quarta derrota consecutiva.
Equilíbrio e castigo nos acréscimos
A partida, que marcou a estreia do novo gramado sintético e da tecnologia de impedimento semiautomático no estádio, começou com um susto para os donos da casa. Logo aos três minutos, Vitinho arriscou por cobertura e carimbou o travessão do goleiro Santos. O confronto seguiu truncado, com o Colorado se defendendo bem e o Furacão desperdiçando uma chance inacreditável com Leozinho, que mandou para fora após falha de Maripán.
Quando o primeiro tempo parecia caminhar para o zero a zero, a saída de bola gaúcha ruiu. Aos 46 minutos, Juninho errou, Leozinho roubou a posse, tabelou com Viveros e bateu na saída de Anthoni para abrir o placar.
Novo apagão defensivo define o duelo
Na volta do intervalo, o Internacional tentou assumir o controle das ações e passou a rondar a área rubro-negra. No entanto, a esperança de reação foi sepultada por um novo apagão individual. Aos 14 minutos da etapa final, Félix Torres recuou a bola de forma desastrosa e entregou um presente para Kevin Viveros. O atacante teve frieza para driblar o goleiro Anthoni e empurrar para o fundo das redes, ampliando a vantagem. O erro custou caro ao zagueiro equatoriano, que foi substituído logo em seguida, deixando o campo visivelmente abatido.
Santos garante o zero e Furacão faz a festa
Com o prejuízo no marcador, o técnico colorado promoveu alterações e lançou o time ao ataque. O Internacional até criou boas oportunidades com Braian Aguirre e João Bezerra, mas esbarrou em grandes defesas do experiente goleiro Santos, que garantiu a meta invicta. Nos minutos finais, restou ao Athletico-PR cadenciar o ritmo, trocar passes ao som de ‘olé’ da torcida e celebrar mais um triunfo em seus domínios.