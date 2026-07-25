O atacante Leozinho, autor de dois gols na virada do Athletico-PR sobre o São Paulo na última quarta-feira, 22, possui uma trajetória curiosa. O jogador de 27 anos trocou uma carreira consolidada no futsal pela aventura nos gramados, e vem colhendo os frutos da decisão no Furacão.

Nas quadras, Leozinho era um dos nomes mais promissores do planeta, tendo sido eleito o melhor jogador do mundo na sua idade e apontado como sucessor natural de Falcão por seu carisma e capacidade de driblar.

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Ele ouviu uma dica para não mudar de esporte do próprio Falcão, seu ídolo e ex-colega de Magnus, mas rejeitou o conselho para seguir seu sonho. PLACAR ouviu o rei do futsal e outros ex-colegas de Leozinho para entender de onde o atacante do Athletico-PR veio e aonde pode chegar.

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Leozinho, entre as quadras e campos

Leonardo Caetano Silva, nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1998, era mais um garoto que sonhava em ser jogador de futebol. Até os 17 anos, o jovem se dividia entre os estudos, o esporte e o trabalho na estamparia do pai. Em 2016, chegou a fazer testes como meia no sub-20 do Fluminense, mas não ficou no clube.

José Carlos de Assumpção foi o treinador de Leozinho aos 15 anos de idade na serra carioca, no Palmeira Futebol Clube, e relembrou à PLACAR como era o jovem na adolescência:

“Leozinho sempre foi um garoto alegre, feliz e amava o que fazia com a bola. Ele tinha um relacionamento muito bom com todo mundo. A qualidade do seu jogo falava muito de sua personalidade.

Eu tenho uma lembrança bem marcante com o Leozinho em uma partida da nossa equipe. Lembro que o jogo estava pegado e eu tirei ele para descansar e orientá-lo sobre o que ele precisava fazer na partida. Eu falei pra ele melhorar na marcação.

Quando ele volta para a quadra, ele vai direto para a área do adversário ( fiquei sem entender). A bola estava na mão do meu goleiro e ele gritou: ‘lança!’, e assim o goleiro fez. Sem deixar cair a bola no chão, ele emendou uma bike e fez um golaço. Eu olhei para meu auxiliar e falei: ‘não precisamos falar mais nada para ele'”.

O Príncipe do Futsal

No começo de 2017, em busca de oportunidades, o jovem viajou de carro até Sorocaba, com o técnico e empresário Roger Magalhães, considerado pelo atleta como seu grande “paizão”, para participar de uma peneira no Magnus Futsal. O teste mudou a trajetória de Leozinho no esporte.

“Pouca gente sabe, essa é uma das histórias mais bonitas que a gente conta aqui dentro do Magnus Futsal. Ele (Leozinho) foi aprovado numa peneira com 1.083 garotos, a maior peneira da história do futsal mundial”, conta Felipe Drommond, presidente da Liga Nacional de Futsal e do Magnus.

Foi na gestão de Drommond que Leozinho foi eleito o melhor jogador sub-23 do mundo duas vezes, em 2019 e 2020. O ala defendeu o clube de Sorocaba por cinco anos, de 2017 a 2022, onde conquistou o Mundial de Clubes de Futsal duas vezes e jogou ao lado do ídolo, Falcão, quando o Rei estava encerrando a sua carreira.

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“Ele sempre demonstrou um talento muito acima da média, muito acima da média. Tanto que ele sobe para o profissional já com 18 anos, no primeiro ano de Sub-20. Vai para a final do Mundial e marca gol. É um talento raro”, comenta o presidente.

“De todos que a gente viu de perto, sem dúvida era o que tinha mais potencial para se aproximar no estilo de jogo, na performance, no modo midiático de se comunicar, na qualidade técnica do legado deixado pelo Falcão. Ele tinha tudo para ser o ‘Príncipe do Futsal’, o herdeiro do trono do Falcão”, completa Drommond.

Mudança para o campo

Mesmo considerado o “Príncipe do Futsal” e contra o conselho de muitos, Leozinho decidiu seguir seu sonho de ser jogador de futebol de campo e foi se aventurar nos gramados.

“Quando estava no meu auge, no meu ápice, decidi e tive a oportunidade de fazer essa troca. Muitos me chamaram de louco, que estava fazendo maluquice. Como um atleta que é duas vezes eleito o melhor jovem do mundo quer sair do esporte para tentar do zero?” afirmou o jogador, em entrevista à getv após o jogo contra o São Paulo.

Dentre as várias pessoas que desaconselharam o jogador a trocar de esporte, está o próprio Falcão. “Eu fui um dos caras que falava para ele voltar para o futsal. Falei várias vezes, porque ele ia se tornar uma lenda do futsal e o futsal precisava dele”, afirmou o Rei do Futsal em entrevista à PLACAR.

Falcão, considerado por muitos o melhor salonista de todos os tempos, se baseava em experiências próprias. Em 2001, após indicação de Ademir da Guia, chegou a treinar no Palmeiras e disputou dois amistosos. No ano seguinte, teve curta passagem na Portuguesa.

Na mais conhecida de suas tentativas, o Rei do Futsal disputou 13 partidas oficiais no São Paulo, em 2005, fazendo parte do elenco campeão do Campeonato Paulista e da Libertadores com o clube. Problemas com o técnico Emerson Leão acabaram minando a passagem de Falcão no Tricolor Paulista.

Leozinho, então, começou a sua trajetória no campo em 2023, no Hercílio Luz, clube catarinense que disputava a Série D do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, o atacante foi contratado pelo Ituano e passou a disputar a Série B.

Em 2025, Leozinho foi anunciado pelo Athletico-PR como o novo reforço do clube para a disputa da segunda divisão. O atleta ajudou o Furacão a subir para a primeira divisão, contribuindo com dois gols e duas assistências, em 20 jogos disputados na temporada.

Na atual temporada, recuperou o espaço que havia perdido com Odair Hellmann e voltou a ser mais utilizado antes da Copa do Mundo. Titular contra o São Paulo, o atacante comandou a rápida virada do Furacão, marcando duas vezes e sendo eleito o melhor jogador em campo.

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“O Leozinho teve uma coisa que eu não tive: paciência. Ele saiu do futsal pronto, porque ele queria, porque ele desejava. Foi para um time da Série D e teve a paciência de esperar evoluir. A qualidade todo mundo sabe que ele tem. É um craque da bola. Ele precisa jogar. Jogou, fez gol em um jogo importante. Ele tem muito para dar ao futebol. Se ele tiver uma sequência de jogos eu tenho certeza que ele vai se destacar muito”, analisou Falcão sobre a mudança de Leozinho para o futebol.

“Se deixarem ele ter uma sequência com a personalidade que ele tem, com a estrela que ele tem, eu não tenho dúvida de que ele vai se destacar muito e pode chegar até na seleção brasileira”, aposta Felipe Drommond.

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