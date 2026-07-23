O Athletico-PR precisou de apenas cinco minutos na volta do intervalo para transformar o cenário em Bragança Paulista. Na noite desta quarta-feira (22), o Furacão venceu o São Paulo de virada por 2 a 1, no estádio Cícero de Souza Marques, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado consolida a boa fase dos paranaenses e aprofunda a crise da equipe paulista, que agora amarga seis rodadas consecutivas sem vitórias na competição.

Controle tricolor e falha do goleiro

Pressionado pelo jejum de triunfos antes da pausa para a Copa, o São Paulo iniciou a partida tentando impor seu ritmo. Apesar de uma leve pressão inicial dos visitantes, o Tricolor logo assumiu o controle das ações. A recompensa veio aos 18 minutos, quando Artur cobrou falta no ângulo direito. O goleiro Santos chegou atrasado, espalmou para dentro e cedeu a vantagem aos donos da casa. O time paulista seguiu superior e quase ampliou com um belo voleio de Calleri, que passou rente à trave, mas o primeiro tempo terminou com o placar mínimo.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Apagão e o brilho de Leozinho

A história do jogo mudou drasticamente logo no primeiro minuto da etapa final. O Athletico-PR voltou com uma postura agressiva e, aos 46 minutos, Leozinho acertou a trave. No rebote, Lucas Ramon tentou cortar, mas a bola sobrou limpa para o próprio Leozinho empurrar para as redes. O apagão são-paulino foi punido novamente quatro minutos depois. Aos 50, após cobrança de escanteio, Leozinho recebeu com espaço, escolheu o canto e soltou um tirombaço cruzado, sem chances para o goleiro Rafael, decretando a virada relâmpago.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Desespero, erros e protestos

Em desvantagem, o São Paulo tentou reagir de forma desorganizada. Luciano teve a chance do empate aos 54 minutos, mas parou em grande defesa de Santos, que se redimiu da falha no primeiro tempo. Com o passar dos minutos, o Tricolor passou a acumular erros de passe — terminando a partida com 44 contra 28 do adversário — e cedeu espaços perigosos para o contragolpe. Mendoza ainda carimbou a trave são-paulina aos 77 minutos. Sem forças para buscar a igualdade, o time da casa deixou o campo sob protestos da torcida, enquanto o Furacão celebrou sua terceira vitória consecutiva no torneio.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google