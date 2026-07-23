O Flamengo não tomou conhecimento da Chapecoense e aplicou uma goleada de 4 a 0 na noite desta quarta-feira (22), na Arena Condá. Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro se impôs desde o primeiro tempo, aprofundando a crise do lanterna da competição e mantendo firme sua caça ao líder da tabela.

Eficiência no ataque e infelicidade na defesa

O jogo começou com a equipe da casa tentando surpreender. Aos 16 minutos, o goleiro Rossi precisou fazer uma defesa espetacular cara a cara com Giovanni Augusto para evitar o pior. O susto acordou o time carioca, que abriu o placar aos 25 minutos: Bruno Henrique encontrou Pedro na área, o camisa 9 limpou a marcação com categoria e bateu firme na saída de Matheus Aurélio. A situação dos donos da casa piorou aos 37 minutos de forma trágica. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Rafael Thyere mandou contra o próprio patrimônio, sem nenhum adversário por perto, ampliando a vantagem visitante.

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Brilho de Lorran e paredão argentino

Logo no segundo minuto da etapa final, o Flamengo liquidou a fatura. Lorran, que havia entrado no lugar do lesionado Gonzalo Plata ainda no primeiro tempo, acreditou em um lançamento longo, ganhou da marcação e, no rebote do goleiro, emendou um belo voleio para fazer o terceiro. Mesmo com a ampla desvantagem, a Chapecoense tentou reagir, mas esbarrou em uma noite inspirada de Rossi. O arqueiro voltou a brilhar ao espalmar um chute forte de Giovanni Augusto e, mais tarde, ao salvar com os pés uma finalização cruzada de Marcinho.

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Retorno de Arrascaeta e números finais

Com o jogo amplamente controlado, o técnico Leonardo Jardim aproveitou para promover o aguardado retorno de Arrascaeta, que voltou aos gramados após meses se recuperando de lesão. A festa rubro-negra nas arquibancadas, embalada por gritos de olé, foi coroada aos 41 minutos. Após jogada de Samuel Lino na meia-lua, Pedro apareceu com oportunismo no meio da área para desviar a bola, mudar sua trajetória e fechar a conta. Com o resultado, o Flamengo segue forte na parte de cima da tabela, enquanto a Chapecoense amarga a última posição e vê o desespero aumentar no torneio nacional.

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