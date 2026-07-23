O Cruzeiro mostrou eficiência cirúrgica para derrotar o Internacional por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), no Beira-Rio. Em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira soube ditar o ritmo, suportou a pressão inicial e tirou proveito de uma expulsão no segundo tempo para garantir um triunfo fundamental fora de casa.

Início letal e controle visitante

A partida começou com o time da casa tentando impor o ritmo, mas foi a Raposa quem castigou logo na primeira oportunidade clara. Aos 10 minutos, Kaio Jorge ganhou a disputa com o estreante chileno Maripán e tocou na saída do goleiro Anthoni para abrir o placar. O Colorado sentiu o golpe, mas tentou reagir. A melhor chance de empate veio aos 24 minutos, quando a bola sobrou limpa para Alerrandro na grande área, mas o atacante hesitou e desperdiçou a oportunidade. O clima esquentou no fim da primeira etapa, com muitos cartões amarelos e um lance de perigo de Luiz Felipe, que carimbou o travessão, mas teve impedimento assinalado.

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Expulsão e o golpe de misericórdia

O roteiro do segundo tempo mudou drasticamente aos 13 minutos. Victor Gabriel, que havia acabado de entrar no intervalo, cometeu falta dura no estreante Gabriel Pec e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Internacional com um homem a menos. O Cruzeiro não perdoou a vantagem numérica. Apenas cinco minutos após a expulsão, Fagner encontrou Matheus Pereira dentro da área. O meia fez o giro sobre a marcação e bateu no cantinho direito, ampliando a vantagem celeste e silenciando o Beira-Rio.

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Esperança final e consequências

Mesmo em desvantagem no placar e no número de jogadores, o Inter não se entregou. Aos 37 minutos, Carbonero recebeu na área e, com um belo toque de cavadinha, diminuiu o marcador, inflamando os mais de 12 mil torcedores presentes. Apesar da pressão final nos sete minutos de acréscimo, o Cruzeiro valorizou a posse de bola e segurou o resultado. Com a vitória, o Cruzeiro sobe na tabela e ganha moral para receber o Botafogo na próxima rodada. Já o Internacional estaciona nos 21 pontos, ficando a apenas um ponto da zona de rebaixamento, e buscará a recuperação fora de casa contra o Athletico-PR.

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