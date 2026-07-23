O Palmeiras provou por que é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Na noite desta chuvosa quarta-feira (22), a equipe paulista foi letal no ataque e venceu o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira, em duelo válido pela 19ª rodada.

Com uma atuação inspirada da dupla Maurício e Sosa, além de intervenções cruciais do goleiro Carlos Miguel, o Verdão ditou o ritmo do confronto e não deu chances para a reação dos donos da casa no retorno do futebol nacional após a pausa para a Copa do Mundo.

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Eficiência cirúrgica e vantagem rápida

Mesmo jogando fora de casa e sob o comando do auxiliar João Martins — já que Abel Ferreira cumpria suspensão —, o Palmeiras precisou de menos de 20 minutos para encaminhar a vitória. Aos 8 minutos, Sosa antecipou a marcação e serviu Maurício, que bateu de canhota para abrir o placar.

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A sintonia da dupla voltou a funcionar aos 19: após contra-ataque rápido, Sosa finalizou travado e a bola sobrou limpa para Maurício ampliar com um leve toque na saída do goleiro. O Coritiba tentou responder, mas esbarrou em uma noite inspirada de Carlos Miguel, que operou um verdadeiro milagre em cabeçada de Thiago Santos nos minutos finais da primeira etapa.

Golaços e controle na etapa final

O panorama de letalidade alviverde se manteve no segundo tempo. Aos 22 minutos, foi a vez de Sosa ser premiado com seu gol. O atacante paraguaio recebeu no bico da área pela esquerda, cortou para o meio e disparou um chute forte e rasante no cantinho, fazendo 3 a 0. A resposta coxa-branca foi imediata.

Apenas um minuto depois, Paulo Roberto, que havia acabado de entrar, ganhou na força física da defesa palmeirense e soltou uma bomba no alto, marcando um belo gol para descontar. Apesar do gol que incendiou a torcida local, o Coritiba não conseguiu furar o bloqueio defensivo armado pelo Palmeiras na reta final. Carlos Miguel ainda apareceu bem em cobrança de falta de Josué, garantindo a tranquilidade.

Com o resultado, o líder Palmeiras mantém sua embalada no torneio e se prepara para receber o Atlético-MG na próxima rodada. Já o Coritiba buscará a reabilitação visitando o RB Bragantino.

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