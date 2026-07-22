O São Paulo enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, 22, às 21h30. Por conta de shows do cantor Harry Styles, realizados no Morumbis, o Tricolor vai mandar a partida no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista.
A próxima partida marcada no estádio é apenas em agosto, contra o Coritiba, no dia 15. Antes de voltar a sua casa, o São Paulo enfrenta Flamengo e Grêmio fora de casa.
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O clube já sabe que terá o Morumbis indisponível novamente no fim de outubro. O grupo musical BTS tem três apresentações marcadas no estádio, nos dias 28, 30 e 31. Os shows devem fazer com que o São Paulo mande a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em outro estádio.
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