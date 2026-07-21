O São Paulo foi punido com um transfer ban, nesta terça-feira, 21, pelo não pagamento à Lazio pela compra de Marcos Antônio. Segundo o ge, o Tricolor atrasou o pagamento ao clube italiano e está impedido de registrar novos jogadores.
O clube também está impedido de inscrever reforços já anunciados. Apenas Newton, ex-Botafogo, haviam sido registrados no BID (Boletim Informativo Diário, da CBF). Victor Sá, Domingos Duarte e Aurélio Buta não podem estreiar pelo Tricolor enquanto a dívida não for paga.
A dívida que gerou a punição se refere ao atraso da primeira parcela na compra de Marcos Antônio junto à Lazio, no valor de 1,05 milhão de euros (6,08 milhões na cotação atual). A aquisição do meio-campista foi fechada em quatro parcelas.
O meio-campista é considerado um dos pilares da equipe comandada por Dorival Júnior. Em março deste ano, o São paulo assinou um contrato até 2030 com Marcos Antônio, que antes estava emprestado.