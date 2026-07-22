Roberto Carlos anunciou que vai se juntar a Ronaldo e vai integrar o projeto da SAF da Inter de Limeira. O ex-lateral esquerdo será outro acionista responsável pela aquisição do clube do interior de São Paulo.

O projeto é liderado por Enrico Ambrogini, ex-diretor de operações do Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo, que foi CEO da Inter de Limeira entre 2019 e 2021.

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“Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes”, afirmou Roberto Carlos ao canal Wamo.

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Em abril deste ano, o Conselho Deliberativo do clube aprovou uma proposta de SAF apresentada por Ambrogini. O investimento gira em torno de R$ 454 milhões ao longo de dez anos, com o objetivo de levar a Inter a Série A em até oito temporadas.

A Inter de Limeira é atual líder da Sére C e tem como objetivo voltar à elite do Campeonato Paulista na próxima temporada.

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