Nesta quinta-feira, 19, a Arena da Baixada, em Curitiba, será palco de um confronto decisivo para as pretensões iniciais de duas grandes forças do futebol nacional. O Athletico Paranaense recebe o Corinthians em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), prometendo um duelo tático intenso entre as equipes.

Furacão quer manter o início perfeito

O time da casa vive um momento iluminado neste arranque de competição. Sob o comando do técnico Odair Hellmann, o Athletico-PR ocupa a 5ª colocação na tabela, somando 6 pontos. A campanha é impecável até o momento: duas vitórias em dois jogos, mantendo 100% de aproveitamento.

Jogando em seus domínios, o Furacão aposta na força da torcida e na consistência apresentada nas últimas partidas para somar mais três pontos e se firmar no topo da tabela.

Timão busca equilíbrio com Dorival

Do outro lado, o Corinthians chega ao Paraná tentando ajustar sua rota. Comandado pelo experiente Dorival Júnior, o Alvinegro ocupa a 12ª posição, com 3 pontos conquistados. A campanha oscilante de uma vitória e uma derrota mostra que a equipe ainda busca o equilíbrio ideal.

Um resultado positivo fora de casa é fundamental para o time paulista ganhar confiança e subir na classificação, evitando que os líderes abram vantagem logo no início do campeonato.

Onde assistir

Para quem deseja acompanhar cada lance desta partida, haverá diversas opções de transmissão. O jogo será exibido na TV aberta pela Record e no sistema pay-per-view pelo Premiere. No ambiente digital, os torcedores poderão assistir através da CazéTV no YouTube, além das plataformas de streaming RecordPlus e R7.com.