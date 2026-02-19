Em uma noite onde a eficiência superou o volume de jogo, o Corinthians foi cirúrgico para vencer o Athletico Paranaense por 1 a 0, nesta quinta-feira, 19, na Arena da Baixada.

Em partida atrasada válida pela segunda rodada do Brasileirão, o Timão contou com um golaço de Rodrigo Garro e uma atuação inspirada do goleiro Hugo Souza para impor a primeira derrota do Furacão na competição, impedindo que os paranaenses assumissem a liderança isolada.

Do céu ao inferno: pênalti perdido e castigo imediato

O jogo começou com o Furacão tentando impor seu ritmo em casa, explorando a velocidade de Viveros e a movimentação de Julimar. A pressão inicial parecia que surtiria efeito rápido.

Aos 13 minutos, Viveros fez grande jogada individual, invadiu a área e foi derrubado por Bidu. A arbitragem assinalou pênalti. No entanto, o momento que poderia consagrar o início dos donos da casa virou frustração: na cobrança, Julimar deslocou o goleiro Hugo Souza, mas exagerou na dose e mandou a bola para fora.

O castigo para o desperdício atleticano não tardou. Aos 20 minutos, o Corinthians, que até então assistia ao jogo, mostrou sua letalidade. Rodrigo Garro recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e soltou uma bomba de canhota no ângulo direito, sem chances para o goleiro Santos.

O golaço mudou a dinâmica da partida, obrigando o Furacão a se lançar ainda mais ao ataque, parando em salvamentos cruciais da defesa corintiana, como quando Raniele tirou uma bola em cima da linha após finalização de Terán.

Paredão Hugo Souza garante o resultado

Na segunda etapa, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O Athletico Paranaense, buscando manter seus 100% de aproveitamento, empilhou chances, mas encontrou um obstáculo intransponível: Hugo Souza.

O goleiro corintiano operou milagres, com destaque para uma defesa espetacular aos 51 minutos, em chute cruzado de Mendoza, e outra intervenção decisiva já na reta final, em cabeçada de Benavidez.

O técnico Dorival Júnior tentou renovar o fôlego do time paulista com as entradas de Allan e André Ramalho, fechando a casinha diante da pressão dos mandantes. O jogo ficou tenso nos minutos finais, com muitas faltas, cartões amarelos e reclamações de ambos os lados, culminando na expulsão do auxiliar técnico do Corinthians. Apesar da insistência e dos 12 minutos de acréscimos, o placar permaneceu inalterado.

Situação na tabela

Com o triunfo, o Corinthians chega à sua terceira vitória consecutiva sem sofrer gols e salta para a quinta colocação na tabela. Já o Athletico Paranaense perde a chance de virar líder e conhece sua primeira derrota no campeonato, estacionando na quinta posição, logo atrás do próprio time paulista pelos critérios de desempate.