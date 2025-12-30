O Athletico Paranaense realizou uma ação de captação na Colômbia voltada à avaliação de jovens jogadores de regiões marcadas por vulnerabilidade social. A iniciativa contou com apoio do Exército Nacional colombiano e reuniu mais de 700 inscritos em uma peneira realizada na região de Cali.

A atividade ocorreu territórios incluídos nos Programas de Desenvolvimento com Enfoque Territorial (PDET), política pública colombiana criada para atender áreas impactadas de conflito armado e desigualdades estruturais. A escolha do local e do público-alvo foi feita em parceria com órgãos locais ligados às Forças Armadas.

A captação foi conduzida por representantes do departamento de formação do Athletico, liderados por Marildo Ferreira, diretor das categorias de base. Ao fim da etapa inicial, um grupo reduzido de atletas foi selecionado para seguir no processo e deve viajar ao Brasil para avaliações complementares.

Em manifestação divulgada por canais institucionais do Exército da Colômbia, Marildo afirmou que o clube vê o país como um polo recorrente de produção de atletas: “Trata-se de um território historicamente fértil na formação de jogadores. O Athletico entende que precisa estar próximo dessa realidade”, disse.

Entre os participantes, um jovem registrado como Neymar apareceu em vídeos oficiais divulgados pelo Exército colombiano. O atleta, homônimo do atacante brasileiro, foi apresentado como uma das promessas envolvidas na peneira.