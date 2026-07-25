O atacante português Rafael Leão está de férias em São Paulo, onde concedeu entrevista ao podcast do YouTube Podpah. Durante a conversa, acabou quetionado sobre a possibilidade de jogar no Brasil.

“Um dia, sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura, com as pessoas, com o tempo… Não em São Paulo. E no Rio de Janeiro só tem um”, disse o jogador.

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Mais tarde, em entrevista à ESPN, ele revelou qual o único clube carioca pelo qual jogaria: “É o Flamengo, normal. Eu tenho uma admiração no sentido de… Flamengo tem um nome muito grande mesmo lá na Europa. Acho que também há uma influência na televisão, sempre ouvi falar do Flamengo“, explicou.

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Rafael Leão, inclusive, destacou a intertemporada do Flamengo no país de origem: “Eles estiveram agora em Portugal, lá no Algarve, e sentiu-se a presença de muitos brasileiros que são torcedores do Flamengo. Então é um clube que tem muita influência e que tenho um carinho, uma admiração por assim dizer.”

Atualmente no Milan, o português passa as férias no Brasil, onde tem treinado no CT do Corinthians para manter o físico. Ele disputou a última Copa do Mundo, na qual entrou em todos os jogos, contribuindo com um gol e uma assitência na campanha da seleção europeia.

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