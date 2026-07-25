O atacante português Rafael Leão está de férias em São Paulo, onde concedeu entrevista ao podcast do YouTube Podpah. Durante a conversa, acabou quetionado sobre a possibilidade de jogar no Brasil.
“Um dia, sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura, com as pessoas, com o tempo… Não em São Paulo. E no Rio de Janeiro só tem um”, disse o jogador.
Mais tarde, em entrevista à ESPN, ele revelou qual o único clube carioca pelo qual jogaria: “É o Flamengo, normal. Eu tenho uma admiração no sentido de… Flamengo tem um nome muito grande mesmo lá na Europa. Acho que também há uma influência na televisão, sempre ouvi falar do Flamengo“, explicou.
Rafael Leão, inclusive, destacou a intertemporada do Flamengo no país de origem: “Eles estiveram agora em Portugal, lá no Algarve, e sentiu-se a presença de muitos brasileiros que são torcedores do Flamengo. Então é um clube que tem muita influência e que tenho um carinho, uma admiração por assim dizer.”
Atualmente no Milan, o português passa as férias no Brasil, onde tem treinado no CT do Corinthians para manter o físico. Ele disputou a última Copa do Mundo, na qual entrou em todos os jogos, contribuindo com um gol e uma assitência na campanha da seleção europeia.