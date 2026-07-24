O Atlético-MG anunciou, na tarde desta sexta-feira, 24, a contratação do centroavante uruguaio Thiago Borbas. O atleta pertence ao RB Bragantino e estava emprestado ao Real Oviedo, da Espanha, desde janeiro deste ano.
Em nota, o clube mineiro informa que Borbas é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para a realização de exames médicos. O contrato é de empréstimo com opção de compra e está condicionado à aprovação nos exames.
Pelo Real Oviedo, Borbas disputou 12 jogos, mas não contribuiu com gols nem assistências. Já pelo RB Bragantino, clube que o adquiriu em 2023 após ser artilheiro do Campeonato Uruguaio pelo River Plate-URU, o centroavante soma 27 gols e seis assistências em 134 jogos. Pelo clube uruguaio, o jogador registrou 29 tentos e 15 passes para gol em 94 partidas.
Nota do Atlético Mineiro
“O Galo comunica que acertou com o Red Bull Bragantino e com o Real Oviedo (Espanha), a contratação do centroavante uruguaio Thiago Borbas, de 24 anos.
O atleta chegará em Belo Horizonte nos próximos dias. A assinatura definitiva do contrato, que será por empréstimo com opção de compra, está condicionada à aprovação dos exames médicos.”