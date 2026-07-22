O Atlético-MG e o Bahia protagonizaram um duelo equilibrado e cheio de emoções na noite desta terça-feira (21), na Arena MRV. Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram em 1 a 1. O confronto foi marcado pela montanha-russa vivida pelo zagueiro atleticano Ruan, que abriu o placar, mas cometeu a falha que resultou no gol de empate anotado por Ademir, fazendo valer a famosa lei do ex.

Herói e vilão alvinegro

O primeiro tempo em Belo Horizonte refletiu a busca das duas equipes pelo ataque, mas com dificuldades na definição. O Tricolor de Aço assustou primeiro, exigindo grande defesa do goleiro Everson em finalização de Erick Pulga e, pouco depois, carimbando a trave direita em um desvio de cabeça de Willian José. No entanto, quando o zero parecia garantido no placar antes do intervalo, o Galo foi letal. Aos 46 minutos, Bernard cruzou na medida da esquerda e o zagueiro Ruan subiu no terceiro andar para testar firme, colocando os donos da casa em vantagem.

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A inexorável lei do ex

A volta para a etapa final mostrou um Bahia disposto a buscar o prejuízo, adiantando suas linhas. A pressão surtiu efeito rápido, capitalizando em cima de um erro fatal do autor do gol atleticano. Aos 11 minutos, Ruan errou na saída de bola pelo meio, permitindo que Nestor arrancasse e servisse Ademir. O ex-atacante do Galo bateu de pé direito, contou com um desvio em Lyanco e superou Everson, decretando o empate e punindo a falha defensiva.

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Tensão e traves no apagar das luzes

Com o 1 a 1 no marcador, o jogo ficou aberto, com ambos os times desperdiçando chances de ouro nos acréscimos. Aos 45 minutos, Dudu cobrou falta na área e Cassierra, livre na pequena área, cabeceou rente ao travessão, perdendo a chance da vitória mineira. A resposta baiana foi ainda mais dramática: no último lance do jogo, aos 49, Iago cruzou, David Duarte testou firme e a bola explodiu no travessão de Everson, selando a igualdade.

Com o resultado, as equipes somam um ponto na tabela de classificação no encerramento do primeiro turno. Na próxima rodada, o Atlético-MG viaja para enfrentar o Palmeiras, enquanto o Bahia retorna para casa, onde receberá o Corinthians.

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