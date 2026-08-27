O Palmeiras não tomou conhecimento do Santos na noite desta quarta-feira (26) e venceu o clássico por 3 a 0, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em uma partida de amplo domínio alviverde, Flaco López (duas vezes) e Andreas Pereira construíram o placar que deixa o time de Abel Ferreira em uma situação extremamente confortável para o confronto decisivo.

Pressão alviverde e a abertura da porteira

O jogo começou com o Palmeiras ditando o ritmo e empurrando o Santos para o seu campo de defesa. Apesar de uma grande chance desperdiçada por Igor Vinícius para o Peixe aos 26 minutos, o Verdão era o dono absoluto das ações. A insistência deu resultado aos 33 minutos: Flaco López dominou pela meia direita, ajeitou para a canhota e soltou uma pancada indefensável para o goleiro Gabriel Brazão, inaugurando o marcador. O gol desestabilizou a defesa santista, e, aos 44, após uma verdadeira blitz na área e defesas em sequência de Brazão, Andreas Pereira aproveitou o rebote para ampliar antes do intervalo.

Controle absoluto e o golpe final

Na volta para a segunda etapa, o técnico Cuca tentou mudar a postura do Santos com três substituições, incluindo as entradas de Rony e Gabriel Barbosa. No entanto, o cenário seguiu o mesmo. O Palmeiras empilhou chances perdidas com Giay e Maurício, que chegou a desperdiçar um lance inacreditável na cara do gol após erro da zaga. Aos 15 minutos, a superioridade se transformou em goleada: Giay fez um cruzamento preciso da direita e Flaco López subiu livre de cabeça para anotar o seu segundo gol na partida, o terceiro do Verdão.

Vantagem confortável para a volta

Com o 3 a 0 no placar, o Palmeiras administrou o resultado nos minutos finais, enquanto o Santos tentava, sem sucesso, diminuir o prejuízo em lances isolados de bola parada. Com o triunfo maiúsculo, o Alviverde pode até perder por dois gols de diferença no jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, que ainda assim garantirá sua classificação para as semifinais do torneio.