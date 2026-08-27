A superação ditou o ritmo na noite desta quarta-feira (26) em São Januário. Em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco derrotou o Vitória por 1 a 0, mesmo jogando com um homem a menos durante grande parte do confronto. Com uma postura defensiva resiliente, intervenções decisivas do goleiro Léo Jardim e um contra-ataque letal finalizado por Andrés Gómez, a equipe carioca suportou a pressão baiana e carimbou sua vaga na próxima fase da competição.

Início promissor e o balde de água fria

Apoiado por sua torcida, o Vasco assumiu o controle nos primeiros movimentos da partida. A equipe da casa rondava a área adversária e quase abriu o placar logo aos três minutos, quando Colídio cabeceou com perigo após cruzamento de Lucas Piton. No entanto, o cenário mudou drasticamente aos 16 minutos. Após errar um passe, o volante Barros cortou a bola com a mão para impedir um contragolpe promissor do Vitória. Com o auxílio do monitor do VAR, o árbitro aplicou o cartão vermelho direto, deixando os cariocas em desvantagem numérica.

Com um jogador a mais, o Vitória naturalmente assumiu o controle da posse de bola, chegando a registrar 57%. Contudo, a equipe visitante pecava pelo excesso de erros de passe na construção das jogadas e esbarrava em uma defesa vascaína bem postada, limitando-se a finalizações sem grande perigo de Marinho e cruzamentos facilmente afastados pela zaga.

A estratégia do contragolpe e o golpe fatal

Na volta para o segundo tempo, o desenho tático ficou claro: o Vitória tentava pressionar, enquanto o Vasco aguardava o erro para acelerar. A estratégia cruzmaltina quase rendeu frutos aos sete minutos, quando Andrés Gómez teve um gol anulado por impedimento após grande defesa de Lucas Arcanjo. Mas a insistência na transição rápida seria recompensada pouco depois.

Aos 13 minutos da etapa final, a narrativa do jogo foi definida. Andrés Gómez arrancou em velocidade desde o campo de defesa, deixou a marcação de Zé Vitor para trás na entrada da área e bateu de perna canhota, no cantinho, para explodir São Januário e fazer 1 a 0. O Vasco ainda teve a chance de ampliar aos 22 minutos, quando Colídio fez bela jogada individual na área, chutou na saída do goleiro e acertou a trave.

Muralha cruzmaltina garante a classificação

Nos minutos finais, o Vitória partiu para o tudo ou nada, transformando a reta final em um teste de sobrevivência para os donos da casa. Foi então que brilhou a estrela de Léo Jardim. O goleiro vascaíno se agigantou, fazendo defesas difíceis em finalizações perigosas de Luan Cândido e Erick. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o zagueiro Cuesta realizou um desarme providencial no meio da área sobre Renê, impedindo a chance derradeira de empate.

Com o apito final, o Vasco celebrou não apenas a vitória magra, mas a demonstração de força mental e tática. O resultado garante a equipe na próxima fase da Copa do Brasil, mantendo vivo o sonho do título nacional, enquanto o Vitória se despede do torneio.