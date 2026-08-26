Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Ruan Tressoldi, do Atlético-MG, protagonizam uma polêmica no futebol nacional – com farpas e desculpas. No início do clássico, válido pela ida das quartas da Copa do Brasil, o atacante cruzeirense se envolveu em um lance que gerou uma queda do zagueiro atleticano. Substituído minutos depois, o defensor deixou o Mineirão de ambulância no intervalo.



Após o confronto, Tressoldi publicou uma mensagem em suas redes sociais para falar sobre a queda. O zagueiro dirigiu duras críticas ao atacante Kaio Jorge e tranquilizou os torcedores do Atlético-MG.

“A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola; do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo – esse placar não mente. E o histórico desse mau-caráter também. Fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem”, escreveu Tressoldi.

No início da tarde desta quarta-feira, 26, o ge revelou que Kaio Jorge enviou um pedido de desculpas a Tressoldi. O zagueiro, no entanto, ainda não viu a mensagem do atacante. Por serem assessorados pela mesma empresa, C2 Sports, a assessoria trabalha para contornar a situação entre os atletas, segundo o portal.

Publicação de Ruan Tressoldi

“A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola; do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo – esse placar não mente. E o histórico desse mau-caráter também.

Graças a Deus fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem. Obrigado pela preocupação massa, familiares e amigos.

Agora é na nossa casa, diante da nossa torcida. Muito orgulhoso pela entrega do grupo e pelo resultado e pela festa da massa, como sempre.”