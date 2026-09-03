O Vasco confirmou nesta quarta-feira,2, a classificação para a semifinal da Copa do Brasil de 2026. O Cruzmaltino conseguiu a vaga passando pelo Vitória, que teve a oportunidade de decidir em casa, no Barradão.

Vice-campeão de 2025 e semifinalista também em 2024, o time carioca emplacou nova campanha positiva. Assim, com três edições consecutivas entre os quatro melhores, a torcida vascaína sonha com a quebra do jejum de 10 anos sem nenhum título.

O Vasco não é campeão desde 2016, quando conquistou o Campeonato Carioca. Desde então, acumulou campanhas decepcionantes, vices e um rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A nível nacional, porém, o jejum vascaíno é ainda maior. O Cruzmaltino ficou com a Copa do Brasil de 2011 e, desde então, não conquistou sequer as edições de Série B de 2014, 2016, 2021 e 2022.