O meia-atacante Neymar ligou um novo sinal de alerta no Santos. O camisa 10 sentiu dores na coxa direita no fim do primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, e precisou ser substituído no intervalo da partida. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O lance que preocupa o departamento médico do clube ocorreu pouco depois de uma arrancada para o setor ofensivo e de uma disputa de jogada com o lateral Agustín Giay, do Palmeiras.

Logo após a dividida, o jogador levou a mão à coxa e demonstrou incômodo imediato na região, batendo seguidamente o pé no gramado para tentar avaliar a intensidade da dor.

Ele passou a caminhar vagarosamente em campo até o apito final do primeiro tempo e, em outros momentos, voltou a colocar a mão sobre a região.

O jogador, que costuma cobrar escanteios, evitou ainda uma cobrança, mas curiosamente viu o rebote cair em seus pés. A finalização saiu fraca, para a fácil defesa do goleiro Carlos Miguel. No retorno do intervalo, o atacante Rony entrou em seu lugar.

Na partida, segundo estatísticas do Sofascore, o meia-atacante tentou três cruzamentos (todos sem aproveitamento), acertou 23 dos 32 passes que tentou (72% no quesito) e finalizou duas vezes (ambas no gol). Ele teve 53 ações com a bola, acertando um de três dribles que tentou.

Ausente da primeira partida no Allianz Parque – vencida pelo Palmeiras por 3 a 0 -, Neymar voltou à equipe titular no confronto decisivo. A presença do camisa 10 era a principal aposta da equipe comandada por Cuca para buscar a reação e a vaga nas semifinais.

Pouco antes da Copa do Mundo, o jogador ficou por quase um mês em tratamento de uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Desde que voltou do Mundial, esta foi a nona partida do camisa 10 – em seis delas atuou por 90 minutos e em três por 45. Ele marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.