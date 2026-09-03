O Palmeiras está na semifinal da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 2, o Verdão visitou o Santos na Vila Belmiro e, amparado pela elástica vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, fez uma partida burocrática para garantir o empate em 0 a 0.

O resultado foi mais do que suficiente para carimbar a classificação alviverde em um clássico marcado por pouca inspiração técnica e lesões preocupantes para o lado santista.

Posse inofensiva e chances desperdiçadas

Precisando de um milagre para reverter o placar agregado, o Peixe começou a partida tentando impor um ritmo forte e dominou a posse de bola, chegando a registrar 67% na etapa inicial. No entanto, a equipe esbarrou na forte marcação palestrina e na irregularidade do gramado, que dificultava a troca de passes.

As melhores oportunidades, ironicamente, caíram nos pés dos visitantes. Explorando os espaços deixados, Maurício teve duas chances claras na grande área, mas acabou finalizando por cima da meta.

Para piorar o cenário dos donos da casa, o craque Neymar sentiu dores na coxa direita nos minutos finais e precisou ser substituído no intervalo, assim como o zagueiro Lucas Veríssimo, que saiu com uma lesão no tornozelo.

Administração do resultado e vaga garantida

O segundo tempo manteve o roteiro de um jogo truncado e de muitos erros de passe de ambos os lados. Com Rony na vaga de Neymar, o Santos continuou rodando a bola sem conseguir furar o bloqueio adversário.

O Palmeiras, extremamente confortável com a situação, apenas esperou o tempo passar sem se expor, mas ainda assim assustou em uma cabeçada de Vitor Roque, que foi para fora após belo cruzamento de Khellven. Do lado santista, a frustração ofensiva ficou evidente em lances como uma furada de Gabigol dentro da área ao tentar um giro de canhota.

Sem sofrer sustos, o time visitante administrou a ampla vantagem até o apito final. Com a classificação assegurada, o Palmeiras avança para enfrentar o Vasco em uma das semifinais da Copa do Brasil. Agora, as equipes voltam suas atenções para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, onde o Santos visita o Internacional e o Palmeiras encara o Botafogo.