O Vasco venceu o Vitória por 2 a 0, em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Após segurar o ímpeto inicial dos donos da casa e ver o VAR anular um gol baiano, a equipe carioca foi letal na reta final com Andrés Gómez e Puma Rodríguez, confirmando a classificação após já ter vencido a partida de ida.

Pressão estéril e sustos na primeira etapa

Precisando reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida no Rio de Janeiro, o Leão da Barra começou a partida empurrado por sua torcida, tentando encurralar o adversário. No entanto, a posse de bola não se traduzia em perigo real ao gol defendido por Léo Jardim. O Vasco, apostando em uma postura defensiva sólida, esperava o momento certo para dar o bote.

A estratégia visitante quase rendeu frutos aos 31 minutos, quando Lucas Piton desarmou no meio e cruzou para Spinelli cabecear na trave de Lucas Arcanjo. O Vitória respondeu na bola parada, obrigando Léo Jardim a fazer uma grande defesa no reflexo aos 43 minutos, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

O balde de água fria do VAR

O segundo tempo trouxe o momento de maior tensão da partida. Aos 10 minutos, a rede finalmente balançou a favor do Vitória, levando o Barradão ao delírio. Contudo, a festa durou pouco: após checagem do árbitro de vídeo, foi constatado impedimento de Luan Cândido na origem da jogada. O gol anulado funcionou como uma verdadeira ducha de água fria para os mandantes, que passaram a demonstrar nervosismo e ansiedade em campo.

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O golpe de misericórdia em velocidade

Com o Vitória abatido e cedendo espaços na tentativa desesperada de atacar, o Vasco tomou as rédeas do confronto. Aos 35 minutos, Lucas Arcanjo ainda operou um milagre em chute de Colidio, mas no minuto seguinte não houve salvação. Andrés Gómez arrancou desde o meio de campo, deixou a marcação para trás e fuzilou de perna esquerda para abrir o placar.

O gol desmoronou de vez a equipe baiana. Já nos acréscimos, aos 52 minutos, Puma Rodríguez coroou a atuação segura dos visitantes com uma pintura: aplicou uma caneta em Osvaldo, tabelou com Colidio e bateu forte para fechar a conta. Com o resultado agregado a seu favor, o Vasco segue vivo e avança na competição, enquanto o Vitória se despede do torneio em meio a um momento de instabilidade na temporada.