O Flamengo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026. Jogando no Barradão, em Salvador, a equipe carioca suportou a pressão do Vitória e venceu por 2 a 1 nesta terça-feira, 10.

O destaque da partida não foi apenas quem balançou as redes, mas quem impediu que elas balançassem: o goleiro Rossi, que defendeu um pênalti decisivo no segundo tempo, assegurando os três pontos para o time visitante.

Vantagem construída com talento individual

O jogo começou com o Flamengo tentando impor seu ritmo, mantendo a posse de bola, mas cometendo erros técnicos na construção das jogadas. O Vitória, jogando em casa, tentava explorar os espaços, mas faltava precisão no último passe. A narrativa do primeiro tempo mudou graças ao talento individual. Aos 14 minutos, após jogada de Everton Cebolinha, o volante Erick Pulgar acertou um chute espetacular de fora da área, na gaveta, sem chances para o goleiro Gabriel, abrindo o placar.

O Vitória sentiu o golpe, mas tentou reagir com Renato Kayzer e Matheuzinho, que esbarraram na defesa rubro-negra ou na falta de pontaria. Quando o primeiro tempo parecia caminhar para o 1 a 0, o Flamengo aplicou um golpe duro nos donos da casa. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Léo Ortiz fez uma ligação direta precisa para Everton Cebolinha. O atacante dominou entre os marcadores e finalizou com frieza no cantinho, ampliando a vantagem para 2 a 0 antes do intervalo.

Reação frustrada pelas mãos de Rossi

O segundo tempo trouxe um cenário de drama. O Vitória voltou do vestiário decidido a mudar a história do jogo e conseguiu descontar logo aos 5 minutos. Em um contra-ataque rápido, Renato Kayzer serviu Matheuzinho, que, livre de marcação, diminuiu o placar para 2 a 1, incendiando a torcida no Barradão.

O momento crucial da partida ocorreu aos 17 minutos da etapa final. Nathan Mendes fez boa jogada individual e foi derrubado por Alex Sandro dentro da área: pênalti para o Vitória. Renato Kayzer, que vinha sendo um dos motores do time baiano, assumiu a responsabilidade. No entanto, o goleiro Rossi cresceu no lance, voou no canto esquerdo e fez uma defesa espetacular, impedindo o empate.

Após o “milagre” de Rossi, o jogo ficou truncado, com muitas substituições e cartões amarelos. O Vitória tentou pressionar com a entrada de Marinho e o uso de bolas aéreas, mas o Flamengo, mesmo sofrendo sustos, conseguiu administrar o resultado até o apito final. Com o triunfo, o Rubro-Negro carioca respira na competição, enquanto o time baiano amarga mais uma derrota e segue buscando reabilitação no torneio.