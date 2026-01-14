A CBF publicou na tarde da última terça-feira, 13, a tabela das oito primeiras rodadas da Série A do Brasileirão de 2026. Nela, é possível conferir os jogos de cada rodada, datas, horários e locais dos confrontos entre os clubes da elite do futebol brasileiro.
O início do campeonato será em 28 deste mês, uma quarta-feira, com oito jogos marcados. Neste dia, por exemplo, o atual campeão Flamengo enfrenta o São Paulo, no MorumBis, às 21h30. A primeira rodada do principal torneio nacional do país termina no dia seguinte, com partidas entre Corinthians e Bahia e entre Botafogo e Cruzeiro.
Brasileirão 2026
1ª Rodada
- Vitória x Remo – 28/01 – 19h
- Coritiba x RB Bragantino – 28/01 – 19h
- Internacional x Athletico – 28/01 – 19h
- Atlético-MG x Palmeiras – 28/01 – 19h
- Fluminense x Grêmio – 28/01 – 19h30
- Chapecoense x Santos – 28/01 – 20h
- Mirassol x Vasco – 28/01 – 20h
- São Paulo x Flamengo – 28/01 – 21h30
- Corinthians x Bahia – 29/01 – 20h30
- Botafogo x Cruzeiro – 29/01 – 21h30
2ª rodada
- Flamengo x Internacional – 04/02 – 19h
- RB Bragantino x Atlético-MG – 04/02 – 19h
- Santos x São Paulo – 04/02 – 20h
- Remo x Mirassol – 04/02 – 20h
- Palmeiras x Vitória – 04/02 – 21h30
- Grêmio x Botafogo – 04/02 – 21h30
- Bahia x Fluminense – 05/02 – 19h
- Vasco x Chapecoense – 05/02 – 20h
- Cruzeiro x Coritiba – 05/02 – 21h30
- Athletico x Corinthians – 18/02 – 19h30
3ª rodada
- Vitória x Flamengo – 10/02 – 21h30
- Chapecoense x Coritiba – 11/02 – 19h
- Mirassol x Cruzeiro – 11/02 – 19h
- Atlético-MG x Remo – 11/02 – 20h
- São Paulo x Grêmio – 11/02 – 21h30
- Vasco x Bahia – 11/02 – 21h30
- Athletico x Santos – 12/02 – 19h
- Fluminense x Botafogo – 12/02 – 19h30
- Corinthians x RB Bragantino – 12/02 – 20h
- Internacional x Palmeiras – 12/02 – 21h30
4ª rodada
- Remo x Internacional – 25/02 – 19h
- RB Bragantino x Athletico – 25/02 – 19h
- Cruzeiro x Corinthians – 25/02 – 20h
- Grêmio x Atlético-MG – 25/02 – 21h30
- Palmeiras x Fluminense – 25/02 – 21h30