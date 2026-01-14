A CBF publicou na tarde da última terça-feira, 13, a tabela das oito primeiras rodadas da Série A do Brasileirão de 2026. Nela, é possível conferir os jogos de cada rodada, datas, horários e locais dos confrontos entre os clubes da elite do futebol brasileiro.

O início do campeonato será em 28 deste mês, uma quarta-feira, com oito jogos marcados. Neste dia, por exemplo, o atual campeão Flamengo enfrenta o São Paulo, no MorumBis, às 21h30. A primeira rodada do principal torneio nacional do país termina no dia seguinte, com partidas entre Corinthians e Bahia e entre Botafogo e Cruzeiro.

Brasileirão 2026

1ª Rodada

  • Vitória x Remo – 28/01 – 19h
  • Coritiba x RB Bragantino – 28/01 – 19h
  • Internacional x Athletico – 28/01 – 19h
  • Atlético-MG x Palmeiras – 28/01 – 19h
  • Fluminense x Grêmio – 28/01 – 19h30
  • Chapecoense x Santos – 28/01 – 20h
  • Mirassol x Vasco – 28/01 – 20h
  • São Paulo x Flamengo – 28/01 – 21h30
  • Corinthians x Bahia – 29/01 – 20h30
  • Botafogo x Cruzeiro – 29/01 – 21h30

2ª rodada

  • Flamengo x Internacional – 04/02 – 19h
  • RB Bragantino x Atlético-MG – 04/02 – 19h
  • Santos x São Paulo – 04/02 – 20h
  • Remo x Mirassol – 04/02 – 20h
  • Palmeiras x Vitória – 04/02 – 21h30
  • Grêmio x Botafogo – 04/02 – 21h30
  • Bahia x Fluminense – 05/02 – 19h
  • Vasco x Chapecoense – 05/02 – 20h
  • Cruzeiro x Coritiba – 05/02 – 21h30
  • Athletico x Corinthians – 18/02 – 19h30

3ª rodada

  • Vitória x Flamengo – 10/02 – 21h30
  • Chapecoense x Coritiba – 11/02 – 19h
  • Mirassol x Cruzeiro – 11/02 – 19h
  • Atlético-MG x Remo – 11/02 – 20h
  • São Paulo x Grêmio – 11/02 – 21h30
  • Vasco x Bahia – 11/02 – 21h30
  • Athletico x Santos – 12/02 – 19h
  • Fluminense x Botafogo – 12/02 – 19h30
  • Corinthians x RB Bragantino – 12/02 – 20h
  • Internacional x Palmeiras – 12/02 – 21h30

4ª rodada

  • Remo x Internacional – 25/02 – 19h
  • RB Bragantino x Athletico – 25/02 – 19h
  • Cruzeiro x Corinthians – 25/02 – 20h
  • Grêmio x Atlético-MG – 25/02 – 21h30
  • Palmeiras x Fluminense – 25/02 – 21h30