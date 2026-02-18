O meia-atacante Philippe Coutinho pediu a rescisão de seu contrato e quer deixar o Vasco. Segundo o jornalista Flávio Dias, a diretoria do Gigante da Colina foi pega de surpresa pelo pedido do jogador de 33 anos e a informação caiu como uma bomba internamente. Dirigentes do Cruzmaltino ainda tentarão convencer o atleta a ficar na equipe.

Na semana passada, o diretor executivo Ademar Lopes havia comunicado que as tratativas para uma renovação haviam começado. Coutinho tem contrato com o Vasco até o meio do ano e o seu pedido para sair do clube foi feito depois da partida contra o Volta Redonda, no último sábado, 14.

Formado nas categorias de base do clube, antes de ir à Europa, onde jogou por grandes clubes como Barcelona, Liverpool e Inter de Milão, Coutinho havia retornado ao clube em junho de 2024.

O meia foi emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra, ao clube brasileiro até o meio da temporada seguinte. O empréstimo foi renovado em 2025 e se encerra em junho deste ano.

Nas últimas semanas Coutinho estava sendo criticado por vascaínos por render abaixo do esperado e chegou a ser vaiado depois da derrota para o Bahia.

Nesta segunda passagem pelo Vasco, o meia fez 17 gols e sete assistências em 81 partidas. O jogador foi o capitão da equipe na campanha de vice da Copa do Brasil, quando o time carioca foi derrotado pelo Corinthians no Maracanã.