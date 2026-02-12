Sob protesto da torcida vascaína, o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Bahia nesta quarta-feira, 11, no São Januário, pela 3ª rodada do Brasileirão. O resultado, contudo, acabou com a paciência dos torcedores com Phillipe Coutinho. Ao ser substituído no segundo tempo, o meia ouviu vaias pela primeira vez desde seu retorno e foi um dos alvos dos protestos.

Ao longo da partida, Coutinho acumulou erros até sua substituição no segundo tempo. Ainda no começo da primeira etapa, o camisa 10 desperdiçou uma chance clara, após a bola sobrar dentro da área, enquanto o jogo ainda estava empatado.

Já na etapa final, o jogador teve poucas chances claras para finalizar e, assim como seus companheiros, esteve mais apagado. Em partida com desempenho abaixo, Coutinho foi substituído por Johan Rojas aos 37 minutos do segundo tempo. A saída de campo, porém, foi marcada por vaias direcionadas ao meia, apesar de alguns aplausos discretos.

Além de Coutinho, o lateral Lucas Piton também foi vaiado ao ser substituído. O técnico Fernando Diniz também recebeu vaias da torcida vascaína presente no São Januário. Durante a entrevista coletiva, o treinador assumiu a culpa e defendeu o camisa 10 do Cruzmaltino.

“O Coutinho é um presente para o Vasco. É um jogador extremamente diferente. O torcedor está no direito de vaiar, de xingar”, comentou Diniz.

Números de Coutinho em seu retorno ao Vasco

Coutinho retornou ao Vasco em julho de 2024, primeiramente por empréstimo de um ano e, após o término, foi comprado em definitivo. Desde sua volta ao Cruzmaltino, o meia disputou 80 partidas, com 17 gols e sete assistências. No ano passado, inclusive, chegou à final da Copa do Brasil com o Cruzmaltino, mas perdeu para o Corinthians e ficou com o vice.

Na atual temporada, o jogador soma quatro participações em gols. Diante do Maricá, na primeira rodada do Carioca, Coutinho marcou um gol e deu uma assistência. Os outros dois gols foram contra Mirassol, na primeira rodada do Brasileirão, e no clássico contra o Botafogo, na 6ª rodada do Carioca.

80 jogos

17 gols

7 assistências