Atacante do Vasco, David é alvo de buscas em investigação contra o tráfico de drogas e armas. Nesta segunda-feira, 31, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.

Um dos mandados foi na casa do atacante, na Barra da Tijuca, e o outro no CT do Vasco da Gama. David foi ao centro de treinamento acompanhar as deligências.

A Operação A Tropa visa combater o tráfico interestadual de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Em todo o país, foram realizados 15 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária.

A operação ocorreu em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal.

Segundo as apurações da Polícia Civil do Espírito Santo, outros atletas e empresários são alvos da operação.