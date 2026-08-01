Na última sexta-feira, 31, o Vasco acertou com o Racing, da Argentina, o pagamento pela transferência de Santiago Sosa. Com isso, o clube cruzmaltino desembolosará entre US$ 7 milhões e US$ 8 milhões (algo em torno de R$ 39 milhões a R$ 45 milhões, na cotação atual) para contar com o volante de 27 anos.

Segundo a ESPN, a negociação já foi concluída, no entanto, as partes ainda aguardam detalhes burocráticos para o anúncio oficial da contratação.

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Quem é Santiago Sosa

Santiago Sosa fez base no Club Mercedes e no River Plate, por onde se profissionalizou, na temporada 2018–19.

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Em 2021, se transferiu para o Atlanta United, da MLS. Três anos depois, retornou para Argentina após assinar com o Racing.

Devido à ascendência croata, possui dupla cidadania. No entanto, sempre optou por atuar pela seleção do país de origem, equipe pela qual representou na base e em alguns treinos da principal.

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