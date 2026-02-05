Brasileirão: qual é a maior goleada contra e a favor do seu time?

Brasileirão: qual é a maior goleada contra e a favor do seu time? Jogos históricos marcaram a memória dos torcedores; confira os placares mais elásticos dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro Por Diogo Castro e Luís Henrique Costa 14 min de leitura 05/02/2026 • 12:30

Gol de bicicleta de Vladimir na maior goleada da história do Brasileirão – Reprodução/Corinthians

Maior vitória do Atlético Mineiro: 7 a 1 contra a Desportiva Ferroviária (1982)

Pior derrota do Atlético Mineiro: 6 a 0 contra o Fluminense (1937) e Sport (2000)

Bahia

Os dois maiores placares contra e a favor do Bahia no Brasileirão são iguais, mas em anos separados. Em 1977, o Tricolor de Aço venceu o Vitória-ES por 7 a 0, na Fonte Nova, e contava com jogadores importantes na história do clube, como Baiaco. O maior revés do time tricolor aconteceu em 2003, quando foi derrotado por 7 a 0 para o Cruzeiro, na Fonte Nova, e rebaixado na mesma partida.

Maior triunfo do Bahia: 7 a 0 contra o Vitória-ES (1977)

Pior derrota do Bahia: 7 a 0 contra o Cruzeiro (2003)

Botafogo

A maior vitória do Botafogo na história do Brasileirão foi por 6 a 0 e aconteceu em duas ocasiões: em 1972, quando tinha nomes como Jairzinho e Carlos Roberto, diante do rival Flamengo, e, em 2014, contra o Criciúma. Já a pior derrota foi contra o Palmeiras, também por 6 a 0, no ano de 1999, em um time que contava com Evair, Marcos, Roque Júnior e Zinho.

Maior vitória do Botafogo: 6 a 0 contra o Flamengo (1972) e Criciúma (2014)

Pior derrota do Botafogo: 6 a 0 contra o Palmeiras (1999)

Chapecoense

Em sua primeira participação no Brasileirão na era dos pontos corridos, a Chapecoense chegou com moral. Em 2014, o clube catarinense venceu o Internacional por 5 a 0, maior placar a favor da Chape até hoje. Já o maior placar contra, porém, é dividido entre três equipes: Sport, Flamengo e Athletico Paranaense, que venceram a Chape por 5 a 1 em 2016, 2017 e 2018, respectivamente.

Maior vitória da Chapecoense: 5 a 0 contra o Internacional (2014)

Pior derrota da Chapecoense: 5 a 1 contra o Sport (2016), Flamengo (2017) e Athletico Paranaense (2018)

Corinthians

Em 1983, o Corinthians aplicou um sonoro 10 a 1 contra o Tiradentes-PI, no Estádio do Canindé, sua maior vitória no Brasileirão e o placar mais elástico da história do torneio. A equipe era comandada por Mauro Travaglini e contava com nomes como Sócrates e Biro-Biro. Vinte anos depois, porém, o Timão sofreu sua pior derrota na história do campeonato: perdeu por 6 a 1 para o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Maior vitória do Corinthians: 10 a 1 contra o Tiradentes-PI (1983)

Pior derrota do Corinthians: 6 a 1 contra o Juventude (2003)

Coritiba

Em 1980, o Coritiba aplicou o maior placar da sua história no Brasileirão em dois confrontos: venceu o Ferroviário-CE e a Desportiva Ferroviária por 7 a 1. A pior derrota do Coxa também aconteceu em dois duelos: em 1996, contra o Palmeiras, e, em 2008, contra o Flamengo. O time paranaense perdeu para estes clubes por 5 a 0.

Maior vitória do Coritiba: 7 a 1 contra o Ferroviário-CE (1980) e a Desportiva Ferroviária (1980)

Pior derrota do Coritiba: 5 a 0 contra o Palmeiras (1996) e Flamengo (2008)

Cruzeiro

Comandados por Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro venceu o Bahia por 7 a 0 no Brasileirão de 2003, seu maior placar a favor até hoje no torneio. Naquele jogo, a Raposa rebaixou o time baiano, com cinco gols de Alex, um de Felipe Melo e outro de Mota. A pior derrota do clube mineiro foi por 5 a 0 e aconteceu em dois jogos no século passado: em 1983, contra o Santos, e, em 1997, contra o São Paulo.

Maior vitória do Cruzeiro: 7 a 0 contra o Bahia (2003)

Pior derrota do Cruzeiro: 5 a 0 contra o Santos (1983) e São Paulo (1997)

Flamengo

Em 2025, o Flamengo de Filipe Luís replicou a maior vitória do clube na história do Brasileirão: 8 a 0 contra o Vitória. O placar, no entanto, já tinha acontecido em 1981, quando o time de Nunes, Adílio e Cia venceu o Fortaleza. A pior derrota do Rubro-Negro foi em 1972, quando perdeu por 6 a 0 para o rival Botafogo.

Maior vitória do Flamengo: 8 a 0 contra o Fortaleza (1981) e Vitória (2025)

Pior derrota do Flamengo: 6 a 0 contra o Botafogo (1972)

Fluminense

Em 1960, o Fluminense venceu o Fonseca-RJ por 8 a 0, sua maior vitória na história do Brasileirão e um dos placares mais elásticos da história do torneio. O time das Laranjeiras era comandado por Zezé Moreira e tinha nomes como Castilho, Altair e Telê Santana. A pior derrota do Tricolor Carioca foi por 6 a 0 e aconteceu em dois jogos: em 1996, contra o Sport, e, em 2002, contra o São Paulo.

Maior vitória do Fluminense: 8 a 0 contra o Fonseca-RJ (1960)

Pior derrota do Fluminense: 6 a 0 contra o Sport (1996) e São Paulo (2002)

Grêmio

Em um período de heptacampeão gaúcho, entre 1962 e 1968, o Grêmio aplicou a sua maior goleada em 1967, contra o Perdigão-SC, por 8 a 0. Com um esquadrão lendário, com nomes como Airton “Pavilhão”, Alcindo Marta de Freitas e o tricampeão do mundo Everaldo, o Tricolor Gaúcho teve uma de suas eras mais vitoriosas. Por outro lado, as maiores goleadas sofridas pelo clube gaúcho foram pelo placar de 6 a 0, contra Goiás (1997) e Palmeiras (1999).

Maior vitória do Grêmio: 8 a 0 contra o Perdigão-SC (1967)

Pior derrota do Grêmio: 6 a 0 contra o Goiás (1997) e Palmeiras (1999)

Internacional

Treinado por Celso Roth, em 1997, o Inter goleou o Bragantino por 7 a 0, com hat-trick do atacante Christian. O “Deus Negro Colorado” fez três gols da equipe naquele dia, enquanto Sílvio, com dois, Régis e Sandovan fecharam o placar. As três maiores goleadas sofridas pelo clube foram pelo placar de 5 a 0. São Caetano (2003), Chapecoense (2014) e o dramático Grenal 407, quando o Tricolor Gaúcho aplicou o maior placar do clássico em Campeonatos Brasileiros.

Maior vitória do Internacional: 7 a 0 contra o RB Bragantino (1997)

Pior derrota do Internacional: 5 a 0 contra o São Caetano (2003), a Chapecoense (2014) e o Grêmio (2015)

Mirassol

Promovido recentemente à primeira divisão do Brasileirão, o Mirassol tem suas duas maiores goleadas, contra e à favor, em 2025. Na 22ª rodada, o Mirassol passou por cima do Bahia com um placar de 5 a 1, quando os dois times brigavam pelo G4 da competição. Por mais que muitos não considerem 3 a 0 uma goleada, o maior placar sofrido pelo time interiorano foi contra o Corinthians, na 27ª rodada.

Maior vitória do Mirassol: 5 a 1 contra o Bahia (2025)

Pior derrota do Mirassol: 3 a 0 contra o Corinthians (2025)

Palmeiras

A maior goleada do Palmeiras foi em 1984, contra o CRB, por 7 a 0. Com três gols de Jorginho, que defendeu o clube por oito anos. Já as piores goleadas do Verdão no Brasileirão foram contra o Internacional (1981) e contra o Goiás (2014). O Esmeraldino conseguiu afundar o clube paulista na lanterna da competição, na 23ª rodada, em um ano em que o Verdão quase foi rebaixado.

Maior vitória do Palmeiras: 7 a 0 contra o CRB (1984)

Pior derrota do Palmeiras: 6 a 0 contra o Internacional (1981) e Goiás (2014)

Bragantino

Já citada na reportagem, a goleada do Internacional por 7 a 0, foi a pior derrota do Bragantino na história do Brasileirão. A maior vitória veio já na era Red Bull, contra o Criciúma em 2024, para escapar do Z4 da competição naquele período, por 5 a 1.

Maior vitória do Bragantino: 5 a 1 contra o Criciúma (2024)

Pior derrota do Bragantino: 7 a 0 contra o Internacional (1997)

Remo

No mesmo ano, em 1993, o Remo teve a sua maior goleada contra e à favor. O 6 a 0, contra o Fortaleza é o maior placar da equipe no Brasileirão, enquanto o 8 a 2 sofrido diante do Guarani, foi a pior derrota na competição.

Maior vitória do Remo: 6 a 0 contra o Fortaleza (1993)

Pior derrota do Remo: 8 a 2 contra o Guarani (1993)

Santos

Em 1968, o Santos acabou com o Bahia pelo placar de 9 a 2. A dupla de goleadores do Peixão, o Rei Pelé e Toninho, anotaram juntos sete gols. Enquanto isso, as duas piores derrotas do Alvinegro Praiano foram para o rival Corinthians (2005) e Internacional (2023), ano do rebaixamento inédito santista, pelo placar traumático de 7 a 1.

Maior vitória do Santos: 9 a 2 contra o Bahia (1968)

Pior derrota do Santos: 7 a 1 contra o Corinthians (2005) e Internacional (2023)

São Paulo

Depois de cinco jogos sem vencer no Brasileirão 2004, o São Paulo estancou à crise goleando o Paysandu por 7 a 0. Cicinho, com dois gols, e Grafite, com dois gols e duas assistências, foram os destaques do Tricolor naquela noite no Morumbis. Já a pior derrota da equipe em um Campeonato Brasileiro contou com show de Romário e expulsão de Rogério Ceni, depois de colocar a mão na bola fora da área, no início da partida. Em 2001, o Vasco goleou o clube paulista por 7 a 1, com hat-trick do Baixinho.

Maior vitória do São Paulo: 7 a 0 contra o Paysandu (2004)

Pior derrota do São Paulo: 7 a 1 contra o Vasco (2001)

Vasco

Em um duelo entre cruzmaltinos, o Vasco conseguiu a maior goleada de sua história ao vencer o Tuna Luso-PA por 9 a 0. Sem o ídolo Roberto Dinamite, desfalque naquela partida, o Alvinegro não encontrou dificuldades para vencer o atual campeão paraense no período. Em 2015, quando o Gigante da Colina foi rebaixado pela terceira vez, o clube carioca levou 6 a 0 do Internacional.

Maior vitória do Vasco: 9 a 0 contra a Tuna Luso-PA (1984)

Pior derrota do Vasco: 6 a 0 contra o Internacional (2015)

Vitória

Na Fonte Nova, o Vitória conquistou a sua maior goleada depois de vencer o América-RN por 8 a 1, pelo grupo B da Taça Ouro de 1980. Já a pior derrota do Leão da Barra está fresca na memória da torcida. No ano passado, o Flamengo, campeão da edição, acabou com a equipe baiana pelo placar de 8 a 0. No Maracanã lotado, Pedro anotou um hat-trick com direito a um dos gols mais bonitos da competição, depois de dar um elástico no zagueiro e dar um toque por cima do goleiro.