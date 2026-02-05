A segunda rodada do Brasileirão 2026 começou nesta quarta-feira, 4, com seis jogos, e outros três acontecem nesta quinta, 5. O campeonato já começou a todo vapor: na primeira rodada, o Botafogo aplicou uma goleada por 4 a 0 no Cruzeiro; e na segunda, o Palmeiras atropelou o Vitória por 5 a 1.

O Corinthians detém o recorde de maior goleada da história da competição: um 10 a 1 sobre o Tiradentes-PI, mas outros tantos chocolates marcaram a competição.

PLACAR lista, abaixo, o maior placar contra e a favor dos 20 times que disputam a Série A:

Athletico Paranaense 

A edição do Brasileirão de 2004 foi quando o Athletico Paranaense de Levir Culpi conheceu sua maior vitória no torneio, mas também sua maior derrota. O placar mais elástico a favor do Furacão foi de 6 a 0 contra o Goiás, na Arena da Baixada. Já o pior revés aconteceu diante do Internacional, quando perdeu por 6 a 0, no Beira Rio.

  • Maior vitória do Athletico Paranaense: 6 a 0 contra o Goiás (2004)
  • Pior derrota do Athletico Paranaense: 6 a 0 contra o Internacional (2004)

Atlético Mineiro 

Time do Atlético-MG pentacampeão mineiro em 1982

O Atlético Mineiro, por outro lado, conheceu os placares mais elásticos de sua história ainda no século passado. Em 1982, o Galo aplicou sua maior vitória: 7 a 1 contra a Desportiva Ferroviária. A derrota com o maior placar, no entanto, ocorreu em duas ocasiões: 6 a 0 diante do Fluminense, em 1937, e contra o Sport, no ano 2000. 