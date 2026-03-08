Com um Brasileirão cada vez mais internacional e atraindo jogadores de diferentes continentes ao redor do mundo, o futebol nacional vem ganhando uma maior diversidade de culturas e religiões. Nesta edição, por exemplo, há alguns atletas muçulmanos, como Zakaria Labyad, marroquino do Corinthians, Amuzu, belga do Grêmio, e Mamady Cissé, guineense do Atlético Mineiro.

Na última sexta-feira, 28, começou para o Ramadã, um dos momentos mais importantes do islamismo. Esse período envolve um o jejum de água e comida, do nascer ao pôr do sol. O período extenso sem se alimentar e se hidratar causa dúvidas nos torcedores, principalmente em como isso impacta na rotina dos atletas muçulmanos e quais são as adaptações necessárias para manter um nível competitivo.

Na Europa, grandes estrelas como Mohamed Salah, Lamine Yamal e Karim Benzema, já levantaram o debate de como manter o alto rendimento em meio ao jejum há algum tempo.

Um artigo da FIFPro, organização que representa jogadores ao redor do mundo, traz a opinião de Vincent Gouttebarge, diretor médico, sobre o tema. De acordo com o especialista, existem três pontos fundamentais para os atletas manterem a boa forma durante o jejum: nutrição, hidratação e o sono.

O que é o Ramadã?

O Ramadã é o nono mês do calendário lunar da religião islâmica. Neste mês, os muçulmanos acreditam que Allah revelou o Alcorão, livro sagrado, para eles.

Seguindo o calendário gregoriano, em 2026, o período sagrado se estende entre os dias 28 de fevereiro até o dia 29 de março. Esse mês sagrado é visto como um momento de reflexão, balanço e estreitamento da relação com Deus e pessoas ao redor.

O período também envolve um jejum obrigatório de água e comida entre o nascer e o pôr do sol, além da proibição de fumar ou de ter relações íntimas. O Iftar, nome da quebra do jejum, geralmente reúne familiares e amigos para a refeição.

No fim do Ramadã, ocorre a maior festa do islamismo, a Eid Al-Fitr, para o último desjejum daquele ano. O costume envolve que os religiosos vistam suas melhores roupas, enfeite suas casas e se reúnam para dividir grandes refeições.