A noite deste sábado, 29, marcou o fim de um incômodo jejum para o torcedor cruzmaltino. Jogando em São Januário, o Vasco da Gama se impôs diante de uma equipe alternativa do Cruzeiro e venceu por 3 a 1, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não apenas quebrou uma sequência de oito jogos sem vitórias do time carioca na competição, como também derrubou a invencibilidade da Raposa e tirou os donos da casa, de forma provisória, da zona de rebaixamento.

Pressão recompensada na etapa inicial

O confronto começou em ritmo lento, com ambas as equipes errando muitos passes sob a chuva fina no Rio de Janeiro. No entanto, o Vasco logo assumiu as rédeas da partida e esbarrou em uma grande atuação do goleiro Otávio, que fez defesas cruciais em finalizações de Adson e Colidio, além de salvar um desvio contra o próprio patrimônio de João Marcelo.

A insistência carioca foi premiada aos 33 minutos: Colidio lançou Tchê Tchê na ponta direita, o volante ganhou da marcação, invadiu a área com liberdade e bateu rasante de canhota para abrir o placar e incendiar a Colina.

Controle absoluto e alívio na Colina

Na volta do intervalo, o panorama não mudou. O Cruzeiro, poupando titulares de olho na Copa do Brasil, apresentou um futebol muito abaixo do esperado e pouco ameaçou a meta de Léo Jardim. Aproveitando a apatia visitante, o Vasco ampliou aos 10 minutos da etapa final. Piton cruzou da direita, a bola passou por Cuesta e encontrou Lucas Freitas, que só teve o trabalho de empurrar para o gol aberto.

Com a vantagem, o time da casa administrou o jogo até os acréscimos, quando a partida ganhou contornos elétricos. Aos 47, David aproveitou cruzamento de Ramon Rique e testou firme para fazer o terceiro. Dois minutos depois, Felipe Morais, joia cruzeirense, descontou de cabeça, mas já era tarde para qualquer reação.

Com a vitória, o Vasco ganha fôlego no Brasileirão e agora volta as atenções para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória, antes do clássico contra o Fluminense na próxima rodada da Série A. Já o Cruzeiro, que perdeu uma invencibilidade que durava desde o fim de julho, foca no clássico decisivo contra o Atlético-MG, também pelo torneio mata-mata, antes de receber o Athletico-PR pelo campeonato de pontos corridos.