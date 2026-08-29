Mesmo poupando titulares, o Atlético-MG mostrou a força de seu elenco ao vencer o Vitória por 2 a 1 na noite deste sábado, 29, na Arena MRV. Em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo construiu o resultado capitalizando falhas defensivas cruciais do adversário. Thiago Borbas e Reinier marcaram para os donos da casa, enquanto Erick descontou na reta final, impondo um drama inesperado nos acréscimos.
Fim do jejum e vantagem construída no erro
Com o foco dividido devido ao clássico iminente pela Copa do Brasil, o técnico Eduardo Domínguez mandou a campo uma formação alternativa. Ainda assim, o Atlético-MG deteve as ações desde o apito inicial, trocando passes e controlando o ritmo diante de um Vitória que apostava na cautela. A superioridade territorial, no entanto, esbarrava na falta de chances claras, até que a defesa baiana cedeu.
Aos 25 minutos, após cobrança de escanteio fechada, o goleiro Lucas Arcanjo não conseguiu afastar. Reinier escorou para trás e o zagueiro Britez furou de forma bisonha. A bola sobrou limpa para Thiago Borbas, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, encerrando um incômodo jejum de mais de um ano sem marcar. O gol deu tranquilidade ao Galo, que quase ampliou antes do intervalo em chute rasteiro de Reinier que tirou tinta da trave.
Novo presente e controle alvinegro
Na volta para a segunda etapa, o Vitória tentou adiantar suas linhas e chegou a assustar em cabeçada de Cacá. Porém, a história do primeiro tempo se repetiu: um erro individual custou caro aos visitantes. Aos 17 minutos, após bola estourada para frente, Luan Cândido tentou cortar de cabeça, mas entregou nos pés de Reinier. O meia-atacante conduziu pelo meio, invadiu a área e bateu no cantinho esquerdo, ampliando o marcador.
O segundo gol desestabilizou o time baiano, e o Atlético passou a empilhar oportunidades. Reinier perdeu uma chance incrível sem marcação após rebote do goleiro, e logo depois, Lucas Arcanjo operou um milagre em chute forte cruzado de Gustavo Scarpa, que havia acabado de entrar na partida.
Susto final e alívio na Arena MRV
Quando o jogo parecia resolvido e o goleiro Gabriel Delfim era um mero espectador, o Vitória encontrou forças para reagir. Aos 42 minutos, Erick aproveitou sobra na área, deu um corte seco em Alexsander e bateu no alto para diminuir. O golaço incendiou os minutos finais da partida.
O time baiano se lançou ao ataque e quase empatou no minuto seguinte com Marinho, parando em grande defesa de Delfim. Já nos acréscimos, Wallace arriscou da entrada da área e obrigou o arqueiro atleticano a trabalhar novamente, garantindo os três pontos. Com o resultado, o Atlético-MG chega a 12 jogos de invencibilidade na temporada, mantém a marca de não ter perdido em casa no Brasileirão e sobe provisoriamente para a sétima posição. Já o Vitória segue sem vencer como visitante no campeonato.