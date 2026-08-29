O Shakhtar Donetsk tentou, mas o Cruzeiro recusou negociar o meia-atacante Felipe Morais, tratado como a principal promessa da Toca da Raposa. Segundo o Globo Esporte, a proposta chegou aos 12,5 milhões de euros (R$ 75,3 milhões) fixos, além de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) em bônus.

No entanto, quando acertou a renovação com o jogador de 18 anos, em março deste ano, o Cruzeiro estipulou a multa para o exterior em 100 milhões de euros (R$ 600 milhões) — o que sinaliza não haver pressa para negociá-lo.

Quem é Felipe Morais

Felipe Morais está na Raposa desde os nove anos e passou por todas as etapas da base — algumas adiantadas, como a vaha no sub-20, aos 17 anos.

Na Copa do Mundo Sub-17 de 2025, o jovem foi um dos principais destaques da seleção brasileira, que terminou a competição na quarta colocação. Com isso, foi integrado à equipe principal do Cruzeiro pelo técnico Artur Jorge.

Ganhou espaço no elenco durante os amistosos intertemporada deste ano. Na estreia como profissional, saiu do banco contra o Defensor-URU e marcou um gol.

O primeiro jogo como titular ocorreu na vitória de 1 a 0 sobre o Coritiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.