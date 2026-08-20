Após a eliminação do Cruzeiro para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, na noite da última quarta-feira, 19, Matheus Pereira falou sobre seus números ruins em jogos decisivos. O meia passou em branco na partida contra o Fla.

“Fica um sentimento um pouco frustrante. Sei que posso fazer mais. Tenho que me cobrado por isso. Não só eu, mas todo o elenco. Não vou dizer que me sinto pesado, digo que é um privilégio jogar nesse clube, como torcedor também”, afirmou o jogador em entrevista ao ge após a partida.

Em 28 jogos mata-mata disputados com a camisa Celeste, Matheus Pereira marcou um gol e distribuiu três assistências.

“Eu tenho me cobrado muito nos jogos decisivos. Sei que posso entregar um pouquinho mais. Sei dessa responsabilidade que é. Infelizmente tem sido difícil nos últimos anos. Mas tudo na vida é um processo. Preciso confiar nisso e acreditar”, completou o atleta.

O Flamengo, vencedor do confronto, espera a partida entre Tolima-COL e Independiente del Valle-EQU. Devido aos terremotos que atingiram a Colômbia, o confronto de volta entre as equipes será disputado apenas no dia 25 de agosto. O clube equatoriano venceu por 1 a 0 na ida.