As partidas de volta das oitavas acontecem nesta semana e seis brasileiros seguem na disputa: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Os clubes que se classificarem às quartas de final receberão uma premiação de 1,7 milhão de dólares (cerca de R$ 8,8 milhões).
Na fase seguinte, quem avançar às semifinais garante um prêmio ainda maior. Os semifinalistas recebem uma premiação de 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões). Na final, o campeão embolsa 25 milhões de dólares (aproximadamente R$ 130 milhões), enquanto o vice fica com 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,4 milhões).
Premiação da Libertadores
- Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (cerca de R$ 8,8 milhões)
- Semifinais: 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões)
- Vice-campeão: 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,4 milhões)
- Campeão: 25 milhões de dólares (cerca de R$ 130 milhões)
Agenda das oitavas de final
Nesta terça-feira, 18, três confrontos acontecem pelas oitavas da Libertadores: Independiente Rivadavia (0) x (0) Fluminense, às 19h (de Brasília); Universidad Católica (1) x (1) Estudiantes, às 21h30 (de Brasília); e Tolima x Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília). O último confronto, inclusive, é válido pela ida devido aos terremotos que aconteceram na Colômbia.
Na quarta-feira, 19, outros três jogos acontecem: Cerro Porteño (1) x (1) Palmeiras, às 19h (de Brasília); Coquimbo Unido (1) x (1) Platense, às 19h (de Brasília); e Flamengo (1) x (1) Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília).
Na quinta-feira, 20, os últimos dois jogos acontecem: LDU (1) x (1) Mirassol, às 19h (de Brasília); e Corinthians (0) x (0) Rosario Central, às 21h30 (de Brasília).
- Independiente Rivadavia (0) x (0) Fluminense – 18/08 (terça-feira) – 19h (de Brasília) – Estádio Malvinas Argentinas
- Universidad Católica (1) x (1) Estudiantes – 18/08 (terça-feira) – 21h30 (de Brasília) – Claro Arena
- Tolima x Independiente del Valle – 18/08 (terça-feira) – 21h30 (de Brasília) – Estádio Manuel Toro
- Cerro Porteño (1) x (1) Palmeiras – 19/08 (quarta-feira) – 19h (de Brasília) – Estádio General Pablo Rojas
- Coquimbo Unido (1) x (1) Platense – 19/08 (quarta-feira) – 19h (de Brasília) – Estádio Francisco Sánchez Rumoroso
- Flamengo (1) x (1) Cruzeiro – 19/08 (quarta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Maracanã
- LDU (1) x (1) Mirassol – 20/08 (quinta-feira) – 19h (de Brasília) – Estádio Rodrigo Paz Delgado
- Corinthians (0) x (0) Rosario Central – 20/08 (quinta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Neo Química Arena