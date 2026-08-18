As partidas de volta das oitavas acontecem nesta semana e seis brasileiros seguem na disputa: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Os clubes que se classificarem às quartas de final receberão uma premiação de 1,7 milhão de dólares (cerca de R$ 8,8 milhões).

Na fase seguinte, quem avançar às semifinais garante um prêmio ainda maior. Os semifinalistas recebem uma premiação de 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões). Na final, o campeão embolsa 25 milhões de dólares (aproximadamente R$ 130 milhões), enquanto o vice fica com 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,4 milhões).

Premiação da Libertadores

Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (cerca de R$ 8,8 milhões)

Semifinais: 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões)

Vice-campeão: 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,4 milhões)

Campeão: 25 milhões de dólares (cerca de R$ 130 milhões)

Agenda das oitavas de final

Nesta terça-feira, 18, três confrontos acontecem pelas oitavas da Libertadores: Independiente Rivadavia (0) x (0) Fluminense, às 19h (de Brasília); Universidad Católica (1) x (1) Estudiantes, às 21h30 (de Brasília); e Tolima x Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília). O último confronto, inclusive, é válido pela ida devido aos terremotos que aconteceram na Colômbia.

Na quarta-feira, 19, outros três jogos acontecem: Cerro Porteño (1) x (1) Palmeiras, às 19h (de Brasília); Coquimbo Unido (1) x (1) Platense, às 19h (de Brasília); e Flamengo (1) x (1) Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília).

Na quinta-feira, 20, os últimos dois jogos acontecem: LDU (1) x (1) Mirassol, às 19h (de Brasília); e Corinthians (0) x (0) Rosario Central, às 21h30 (de Brasília).

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