O Estudiantes anunciou que a partida de ida das semifinais da Libertadores contra o Flamengo será disputada no Estádio Jorge Luis Hirschi, casa do time argentino. A indefinição, causada pela baixa capacidade do setor visitante, foi resolvida nesta quinta-feira, 24.

As duas equipes chegaram a um acordo para deslocar a torcida visitante para outra arquibancada e, assim, atender a exigência prevista no regulamento da Conmebol.

O Estádio UNO tem capacidade para 2 mil lugares, enquanto o regulamento da Conmebol obriga 4 mil ingressos para jogos das semifinais. Assim, a torcida rubro-negra ficará atrás de um dos gols do estádio, que tem capacidade para 6 mil lugares. No entanto, serão comercializados 4 mil assentos.

A partida de ida entre Flamengo e Estudiantes, em La Plata, será no dia 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta, no Maracanã, está agendado para o dia 22, também às 21h30 (de Brasília).