O técnico Leonardo Jardim concedeu entrevista coletiva, na última quinta-feira, 17, após a classificação do Flamengo à semifinal contra o Independiente del Valle, do Equador, na Libertadores. O comandante rubro-negro fez questão de exaltar o apoio da torcida após a expulsão de Jorginho aos 20 minutos do segundo tempo.

Com um jogador a menos, o Flamengo usou a força das arquibancadas para empatar o jogo no Maracanã. Aos 38 minutos da segunda etapa, Arrascaeta marcou o gol de empate e garantiu a classificação. Com isso, a partida de volta terminou em 1 a 1 (3 a 1 no agregado).

“O adversário acabou por um fazer um gol, e esse gol originou com certeza uma motivação maior. Mas a equipe conseguiu controlar em todos os números do jogo: finalizações, posse de bola. Acabamos por ser superiores mesmo jogando com um dez mais um. E por que eu vou dizer um dez mais um? Porque a torcida foi fantástica”, iniciou Jardim.

“O Jorginho saiu, mas entrou o 12º jogador, que foi a torcida. A gente até nem sentia falta dele. Acabamos por fazer um a um e defendemos muito bem. Aquela energia que a torcida passou para os jogadores, mesmo com dez, deu um impulso muito grande, a gente procurou o empate e acabamos por defender bem. E para terminar: fomos a única equipe brasileira que não perdeu nenhum jogo nestas quartas de final”, finalizou.