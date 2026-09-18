O Flamengo está na semifinal da Copa Libertadores 2026. Em uma noite que prometia ser tranquila, mas ganhou contornos de drama, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle nesta quinta-feira, 17, no Maracanã. O ídolo Arrascaeta marcou o gol salvador.

Valendo-se da vantagem construída no jogo de ida (2 a 0 no Equador), a equipe carioca superou a expulsão de Jorginho no segundo tempo e contou com uma falha inacreditável do goleiro adversário para carimbar o passaporte no torneio continental.

Em busca do pentacampeonato, atual campeão enfrentará o Estudiantes, da Argentina. Fluminense e Palmeiras duelam no outro lado da chave. Os jogos de ida têm como datas-base os dias 13 e 14 de outubro, enquanto os de volta estão previstos 20 e 21 de outubro.

Palmeiras e Flamengo farão o segundo jogo em casa por terem feito melhor campanha na primeira fase. O clube carioca, aliás, ficou à frente do próprio Estudiantes no grupo A (16 pontos a 9).

Susto equatoriano e falhas defensivas

Apoiado por sua torcida e com a vantagem de 2 a 0 na bagagem, o Flamengo iniciou a partida ditando o ritmo. Nos primeiros minutos, a equipe da casa sufocou o Del Valle e quase abriu o placar com Bruno Henrique, que parou em grande defesa de Quintana. No entanto, a tranquilidade rubro-negra foi quebrada aos 30 minutos. Após uma sucessão de erros na marcação, Léo Pereira falhou no bote e Perelló cruzou; o goleiro Rossi não conseguiu segurar a bola, e Reasco apareceu para empurrar para o fundo da rede, inaugurando o marcador para os visitantes.

Expulsão e drama no Maracanã

O cenário, que já exigia atenção, tornou-se crítico na etapa final. Aos 19 minutos, Jorginho cometeu falta dura, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Flamengo com um homem a menos. Em vantagem numérica, o Independiente del Valle adiantou suas linhas e passou a rondar perigosamente a área carioca. O momento de maior tensão ocorreu aos 32 minutos, quando Vásquez chegou a balançar as redes após rebote de Rossi, mas o lance foi anulado por impedimento, mantendo a torcida local com a respiração presa.

O presente de Quintana e o alívio rubro-negro

Quando o Del Valle pressionava em busca do segundo gol, que levaria a decisão para os pênaltis, o imponderável entrou em campo. Aos 38 minutos, Rossi deu um chutão para frente. A bola quicou duas vezes na intermediária e o goleiro Quintana, de forma bizarra, calculou mal o tempo de bola e sequer se mexeu. A pelota encobriu o arqueiro equatoriano e sobrou limpa para Arrascaeta, que havia saído do banco de reservas, apenas escorar de cabeça para o gol vazio, decretando o empate.

O gol inusitado mudou definitivamente o panorama dos minutos finais. Precisando de mais dois gols para reagir, o time equatoriano perdeu o ímpeto. Com o apito final e o placar agregado a seu favor, o Flamengo garantiu sua vaga na semifinal da Libertadores, enquanto o Independiente del Valle se despede da competição.