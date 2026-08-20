A Copa Libertadores 2026 já tem cinco classificados às quartas de final. O Palmeiras tornou-se recordista de participações nesta fase entre os brasileiros ao eliminar o Cerro Porteño no Paraguai. Fluminense e Flamengo também venceram seus desafios nas oitavas de final.

Dentre os brasileiros, mais dois clubes podem avançar na quinta-feira, 20. Com o retorno de Memphis Depay no duelo com Dí Maria, o Corinthians recebe o Rosario Central, da Argentina, em São Paulo, e o Mirassol visita a LDU em Quito. Ambos empataram na jogo de ida.

Duas equipes argentinas também já estão garantidas: Estudiantes e Platense.

Clubes classificados às quartas de final

Fluminense (BRA)

Estudiantes (ARG)

Palmeiras (BRA)

Platense (ARG)

Flamengo (BRA)

Chaveamento da Libertadores 2026

Não haverá novo sorteio após as oitavas de final, pois o chaveamento da Libertadores já havia sido definido. Desta forma, todos os classificados já conhecem seus caminhos rumo à decisão marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Estudiantes (ARG) x Rosario Central (ARG) ou Corinthians (BRA)

Tolima (COL) ou Independiente del Valle (ECU) x Flamengo (BRA)

Mirassol (BRA) ou LDU Quito (ECU) x Palmeiras (BRA)

Platense (ARG) x Fluminense (BRA)

Copa Libertadores 2026 Chaveamento Quartas de Final Fase 5 de 7 - 4 confrontos A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir Ver chaveamento completo →

Datas das quartas de final, semifinais e a final

Quartas de final

Ida em 8, 9 ou 10 de setembro; jogos de volta em 15, 16 ou 17

Semifinais

Ida em 13, 14 ou 15 de outubro; jogos de volta em 20, 21 e 22 de outubro

Final

28 de novembro