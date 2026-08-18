A novela da renovação de contrato de Memphis Depay terminou com final feliz para a torcida do Corinthians. Agora, a expectativa é que o astro holandês possa estar em campo na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2026, diante do Rosario Central, na Neo Química Arena, na quinta-feira, 20, às 21h30 (de Brasília). O jogo de ida na Argentina terminou empatado em 0 a 0.
Caso esteja apto para a decisão, Memphis reencontrará outro estrela do futebol mundial (e um velho carrasco): Ángel Di María, ídolo do Rosario Central.
Memphis Depay e Di María por pouco não foram companheiros. O holandês chegou ao Manchester United em agosto de 2015, justamente quando o argentino se mudou da Inglaterra para o PSG, em razão de problemas de relacionamento com outro neerlandês, o técnico Louis Van Gaal.
Na França, porém, os dois se encontraram em sete partidas, quando Memphis atuava pelo Olympique de Lyon. Neste caso, Di María levou vantagem, assim como nas Copas do Mundo.
Memphis Depay x Di María: o retrospecto
De acordo com dados do site Transfermarkt, em 7 partidas na França, o PSG de Di María venceu 4 jogos, um deles por 5 a 0, em 2018, enquanto Memphis obteve dois triunfos com o Lyon. No empate entre eles, um 0 a 0 na final da Copa da Liga Francesa, o PSG ficou com o título nos pênaltis, por 6 a 5.
Em Copas do Mundo, Ángel Di María também se saiu melhor. Na semifinal de 2014, curiosamente na Neo Química Arena, em São Paulo, a Argentina bateu a Holanda nos pênaltis após empate em 0 a 0. Di María, no entanto, estava lesionado e não atuou, enquanto Memphis não saiu do banco.
Os dois se cruzaram oito anos depois, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, em uma batalha vencida novamente pela Argentina nos pênaltis. Memphis, porém, foi substituído por Wout Weghorst, autor dos dois gols holandeses no empate em 2 a 2. Já Di María entrou na prorrogação. A Argentina se sagraria campeã com um gol de Di María na final contra a Croácia.
- 8 partidas
- 2 vitórias de Memphis
- 4 vitórias de Di María
- 2 empates
- 2 gols de Di María
- 0 gols de Memphis Depay
(clubes e seleção)