O Corinthians acertou a renovação de contrato de Memphis Depay e já reintegrou o atacante ao elenco comandado por Fernando Diniz. O novo vínculo terá validade até 2028 e depende apenas dos trâmites finais para assinatura.

Após mais de 50 dias sem atuar, Memphis se reapresentou no CT Joaquim Grava e iniciou os trabalhos com o grupo. A expectativa do departamento de futebol é regularizar a documentação junto à CBF para a inscrição no BID (Boletim Informativo Diário) antes da partida contra o Rosario Central, na próxima quinta-feira, 20, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Libertadores.

Segundo o presidente Osmar Stabile, o atacante aceitou uma redução significativa nos valores previstos inicialmente para o novo contrato. A renovação foi avalizada pelo Conselho de Orientação (Cori) na noite da última segunda-feira, 17, após semanas de impasse.

Inicialmente, Stabile havia comunicado que não assinaria o novo vínculo por questões financeiras. Porém, voltou a negociar com o staff do jogador e chegou a um entendimento para adequar os termos do acordo.

“Agradecemos a equipe do Memphis Depay e ele pessoalmente. Nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, principalmente na questão financeira”, disse o presidente.

Stabile ainda desabafou sobre a pressão da torcida sobre o caso: “Sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Teve gente mostrando faca, gente mostrando revólver. Eu não desejo isso para ninguém”.

Memphis tem 14 jogos, um gol e uma assistência na temporada.