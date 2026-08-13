O Corinthians voltou atrás na decisão de não renovar com Memphis Depay e estuda abrir novas conversas com o jogador. Segundo Leandro Quesada, comentarista do programa Debate PLACAR, o presidente Osmar Stabile se arrependeu após ver a repercussão negativa da não renovação.

Outro fator que mudou a cabeça do dirigente foi a possibilidade de Memphis ir à Justiça cobrando valores do novo contrato acordado entre as partes. O staff do atleta acredita que, somando os valores devidos pelo Timão do antigo e novo vínculo, a ação poderia cobrar R$ 180 milhões do clube.

Mesmo com o arrependimento no lado corinthiano, Memphis não deve abrir conversas com o clube e deve manter a decisão de ir aos tribunais. O jogador chegou dizer que o comportamento do clube foi “inaceitável” na condução da renovação.

“Foi discutida a possibilidade de retomar as negociações. O Corinthians está falando em diminuir algo em torno de R$ 20 a R$ 30 milhões, é uma baita confusão. Você pega o primeiro contrato que não foi pago, junta com o próximo, junta tudo e é um rolo”, opinou Quesada.

“O dinheiro que daria pouco mais de R$ 200 mil ajudaria a pagar a moradia de Memphis Depay. Surgiu um email dizendo para o presidente do Corinthians de que pintou uma empresa que estaria disposta a pagar a moradia do Memphis”, complementou Quesada sobre a informação apurada por Luis Fabiani, da Rádio Bandeirantes.

Memphis se posiciona

Depois do Corinthians anunciar na última terça, em nota oficial, que não renovaria o contrato de Memphis, alegando saúde financeira, o jogador se posicionou em suas redes sociais mostrando insatisfação com o resultado da negociação.

“Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso…”, escreveu Memphis Depay.

“Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção”, concluiu Memphis Depay, que também marcou o presidente Osmar Stabile em seu Instagram.