Após a não renovação com Memphis Depay, o Corinthians pode enfrentar um processo judicial movido pelo jogador. Segundo o ge, nesta quarta-feira, 12, o staff do holandês quer cobrar na Justiça R$ 103 milhões do clube, valor integral do contrato acordado entre as partes, que não foi assinado pelo presidente Osmar Stabile.

Esse valor pode se somar aos R$ 77 milhões que o Timão já deve a Memphis, relacionado a premiações atrasadas e juros. A dívida total, caso o jogador vença nos tribunais, seria de R$ 180 milhões.

Segundo o lado do jogador, houve um acordo entre o holandês e o Corinthians para um novo contrato de dois anos, algo que seria comprovado pela vinda ao Brasil e realização de exames médicos. Outra justificativa usada pelo staff do atacante é a troca de e-mails e documentos entre as partes.

A diretoria do Timão está ciente da possibilidade de ação movida pelo ex-camisa 10, mas se sente respaldada em sua decisão de não avançar na assinatura.

O que foi acertado entre Corinthians e Memphis?

Segundo o portal Meu Timão, o novo vínculo teria duração de dois anos, entre 1º de agosto de 2026 e 31 de julho de 2028. Até o fim do ano, o atacante teria o salário reduzido para R$ 632,5 mil por mês. À partir de janeiro de 2027 até julho de 2028, o salário passaria a ser de R$ 1,1 milhão por mês.

O novo contrato teria valores menores em relação ao antigo vínculo. Nos próximos dois anos, o Corinthians pagaria pouco mais de R$ 24 milhões. Até agora, o Corinthians pagou pouco mais de R$ 32 milhões ao longo de 23 meses.

Uma cláusula do novo vínculo previa que o clube teria até dois meses de inadimplência para salários e direitos de imagem, caso esse período não fosse respeitado, Memphis poderia rescindir por justa causa.

Os direitos de imagem seriam distribuídos da seguinte forma:

Setembro de 2026 a janeiro de 2027: R$ 660 mil por mês (líquidos)

Fevereiro de 2027 a agosto de 2028: R$ 984.210,53 mil por mês (líquidos)

Setembro de 2028 a fevereiro de 2030: 366.666,66

Memphis se posiciona

Depois do Corinthians anunciar na última terça, em nota oficial, que não renovaria o contrato de Memphis, alegando saúde financeira, o jogador se posicionou em suas redes sociais mostrando insatisfação com o resultado da negociação.

“Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso…”

“Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção”, escreveu Memphis Depay, que também marcou o presidente Osmar Stabile em seu Instagram.