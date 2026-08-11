O Corinthians anunciou o fim das negociações de renovação de contrato com Memphis Depay. Em nota oficial, o Timão alegou cuidado com a saúde financeira para desistir da tentativa de manter o atacante holandês.

Contratado em setembro de 2024, Depay conquistou três títulos e se tornou ídolo da torcida alvinegra. Por outro lado, alternou momentos de baixa de rendimento e críticas envolvendo seu alto salário, em meio à crise financeira do clube.

As negociações se arrastaram por vários dias e, apesar do desejo do jogador e do técnico Fernando Diniz, que chegou a dizer que o acerto estava próximo, o presidente Osmar Stabile, pressionado pela política do clube, optou pela não renovação. O Corinthians deve R$ 42 milhões ao holandês referentes ao primeiro contrato. O montante pode ultrapassar R$ 80 milhões, com juros e demais encargos.

“Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis”, informou o Corinthians, em nota.

“Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado. A Diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta. Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube”, prosseguiu (ler íntegra abaixo).

Memphis deixa o Corinthians com 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, além de três títulos (Paulistão 2025, Copa do Brasil 2025 e Supercopa do Brasil 2026). Neste ano, fez 14 partidas, com um gol e uma assistência. Seu gol mais importante foi o que deu o título da Copa do Brasil diante do Vasco, no Maracanã.

A negociação para renovar o contrato com o astro global foi o principal assunto envolvendo o Corinthians nas últimas semanas. Livre no mercado desde o fim da Copa do Mundo, competição em que decepcionou com três jogos sem nenhuma bola na rede.

Os números de Memphis Depay pelo Corinthians

Jogos: 79

Gols: 20

Assistências: 15

Títulos:

Supercopa 2026

Paulista 2025

Copa do Brasil 2025

Resultados: 40 vitórias, 18 empates e 21 derrotas

Aproveitamento de pontos conquistados: 58.2%

Memphis comemora o título da Copa da Brasil, conquistado diante do Vasco no último ano - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Atacante holandês saudando a torcida do Timão em seu primeiro jogo na Neo Química Arena - Kaio Lakaio/Placar Memphis Depay com a camisa da Gaviões da Fiel - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Memphis foi Campeão Paulista pelo Corinthians em 2025. Foto: Marcos Ribolli/GE Memphis Depay - Rodrigo Coca / Agência Corinthians Memphis com a faixa 'bem-vindo ao hospício', logo na chegada ao Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Memphis Depay foi decisivo contra o Mirassol - Divulgação/Agência Corinthians Memphis estreou contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena - Kaio Lakaio/Placar Memphis conduz entre jogadores do Palmeiras - Divulgação / Copa do Brasil Craque holandês durante a apresentação no Corinthians em setembro de 2024 - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Atacante vestiu a camisa 94 em sua chegada, em 2024, e depois passou a usar a camisa 10 - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Memphis durante um treino no CT Joaquim Grava; jogador sofreu com problemas físicos - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Rodrigo Garro e Memphis Depay - EFE/ Sebastiao Moreira Camisa 10 holandês em sua tradicional comemoração tapando os ouvidos - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Memphis conquista segundo título pelo Corinthians - Rodrigo Coca e Marco Galvão / Corinthians Memphis e os companheiros de Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Memphis com a taça da Supercopa do Brasil - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Memphis no banco de reservas, logo em sua primeira partida; holandês virou febre entre os torcedores - Kaio Lakaio/Placar Memphis vestiu a camisa 10 e foi tratado como ídolo por parte da torcida corintiana - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Memphis é observado durante um treino no CT Joaquim Grava - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Memphis Depay comemora título da Supercopa, pelo Corinthians - EFE/ Andre Borges Multicampeão em 2025, Memphis pode viver últimos meses de Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay são as esperanças da torcida corintiana - Rodrigo Coca/Corinthians Memphis brilhou contra o Palmeiras na Copa do Brasil - Rodrigo Coca / Agência Corinthians Memphis decidiu para o no Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians Amigos e rivais: Memphis e Neymar são atrações internacionais da competição - Renato Pizzutto/AG.Paulistão Reprodução / Internet Memphis Depay pelo Corinthians - Fonte: Instagram/@memphisdepay Memphis Depay Yuri Alberto - Rodrigo Coca / Agência Corinthians Veja também Cruz Azul x Flamengo: como foi a vitória rubro-negra no Intercontinental Oficial: Nike e Jordan lançam nova camisa azul do Brasil

Nota oficial do Corinthians

“O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis. Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível. Ao atleta, em especial, o Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco, que incluem 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de três títulos importantes: o Paulistão e a Copa do Brasil, em 2025; e a Supercopa Rei, em 2026. Estas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians. Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado. A Diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta. Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube. Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição. Reconhecemos que esta foi uma decisão difícil, mas, sem dúvidas, necessária para o futuro do Sport Club Corinthians Paulista. Para esclarecer eventuais dúvidas e discutir este assunto de maneira mais detalhada, o Clube organizará uma entrevista coletiva, nos próximos dias, na qual o presidente Osmar Stabile estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos trabalhando para que o Corinthians siga forte, sólido e vencedor.”

Bastidores da não renovação

De acordo com o portal ge, Memphis já havia aceitado os termos da negociação e a negativa se deu em razão de uma divisão interna no Parque São Jorge: enquanto a maior parte dos conselheiros e diretores pressionaram o presidente Osmar Stabile a não assinar um novo vínculo com o holandês, o departamento de futebol defendia a validação do acordo.

O principal entrave se referia a uma cláusula que estipulava que, em caso de atraso no pagamento de uma das quatro parcelas da dívida de R$ 42 milhões do clube com Memphis Depay, o valor total deve ser quitado de uma vez só, com juros e multa.

Ainda de acordo com a apuração do ge, os advogados do holandês queriam alguma segurança de que o clube iria honrar com seu compromisso. O Corinthians, por sua vez, assumiu que, eventualmente, poderia atrasar pagamentos devido à grave crise financeira.

O fato de haver eleição presidencial no fim de 2026 interferiu diretamente no caso. A gestão Stabile planeja, caso reeleita em 2027, ter fôlego financeiro para contratar um nome de alto nível com vencimentos na casa de R$ 2 milhões mensais. Mas com a não renovação com Memphis Depay, a projeção financeira pode ser desfeita devido à obrigação do pagamento imediato das dívidas com o holandês.

O ge informa que aliados importantes consideravam a dívida criada com Memphis uma “herança maldita” da gestão Augusto Melo, que sofreu impeachment, e já avisaram que “soltariam a mão” de Omar Stabile caso a renovação fosse assinada. O presidente calculou riscos, pois sabia que seria cobrado por torcedores e até pela comissão técnica caso a renovação não se concretize.

Memphis compareceu aos camarotes da Neo Química Arena no último jogo. Os aplausos no estádio e os apelos nas redes sociais sinalizam o desejo da torcida por sua permanência.

O Corinthians disputará as oitavas de final da Libertadores desta semana, diante do Rosario Central-ARG.