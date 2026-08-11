O Corinthians anunciou o fim das negociações de renovação de contrato com Memphis Depay. Em nota oficial, o Timão alegou cuidado com a saúde financeira para desistir da tentativa de manter o atacante holandês.
Contratado em setembro de 2024, Depay conquistou três títulos e se tornou ídolo da torcida alvinegra. Por outro lado, alternou momentos de baixa de rendimento e críticas envolvendo seu alto salário, em meio à crise financeira do clube.
As negociações se arrastaram por vários dias e, apesar do desejo do jogador e do técnico Fernando Diniz, que chegou a dizer que o acerto estava próximo, o presidente Osmar Stabile, pressionado pela política do clube, optou pela não renovação. O Corinthians deve R$ 42 milhões ao holandês referentes ao primeiro contrato. O montante pode ultrapassar R$ 80 milhões, com juros e demais encargos.
“Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis”, informou o Corinthians, em nota.
“Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado. A Diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta. Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube”, prosseguiu (ler íntegra abaixo).
Memphis deixa o Corinthians com 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, além de três títulos (Paulistão 2025, Copa do Brasil 2025 e Supercopa do Brasil 2026). Neste ano, fez 14 partidas, com um gol e uma assistência. Seu gol mais importante foi o que deu o título da Copa do Brasil diante do Vasco, no Maracanã.
A negociação para renovar o contrato com o astro global foi o principal assunto envolvendo o Corinthians nas últimas semanas. Livre no mercado desde o fim da Copa do Mundo, competição em que decepcionou com três jogos sem nenhuma bola na rede.
Os números de Memphis Depay pelo Corinthians
Jogos: 79
Gols: 20
Assistências: 15
Títulos:
- Supercopa 2026
- Paulista 2025
- Copa do Brasil 2025
Resultados: 40 vitórias, 18 empates e 21 derrotas
Aproveitamento de pontos conquistados: 58.2%
Nota oficial do Corinthians
“O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis. Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível. Ao atleta, em especial, o Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco, que incluem 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de três títulos importantes: o Paulistão e a Copa do Brasil, em 2025; e a Supercopa Rei, em 2026. Estas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians. Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado. A Diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta. Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube. Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição. Reconhecemos que esta foi uma decisão difícil, mas, sem dúvidas, necessária para o futuro do Sport Club Corinthians Paulista. Para esclarecer eventuais dúvidas e discutir este assunto de maneira mais detalhada, o Clube organizará uma entrevista coletiva, nos próximos dias, na qual o presidente Osmar Stabile estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos trabalhando para que o Corinthians siga forte, sólido e vencedor.”
Bastidores da não renovação
De acordo com o portal ge, Memphis já havia aceitado os termos da negociação e a negativa se deu em razão de uma divisão interna no Parque São Jorge: enquanto a maior parte dos conselheiros e diretores pressionaram o presidente Osmar Stabile a não assinar um novo vínculo com o holandês, o departamento de futebol defendia a validação do acordo.
O principal entrave se referia a uma cláusula que estipulava que, em caso de atraso no pagamento de uma das quatro parcelas da dívida de R$ 42 milhões do clube com Memphis Depay, o valor total deve ser quitado de uma vez só, com juros e multa.
Ainda de acordo com a apuração do ge, os advogados do holandês queriam alguma segurança de que o clube iria honrar com seu compromisso. O Corinthians, por sua vez, assumiu que, eventualmente, poderia atrasar pagamentos devido à grave crise financeira.
O fato de haver eleição presidencial no fim de 2026 interferiu diretamente no caso. A gestão Stabile planeja, caso reeleita em 2027, ter fôlego financeiro para contratar um nome de alto nível com vencimentos na casa de R$ 2 milhões mensais. Mas com a não renovação com Memphis Depay, a projeção financeira pode ser desfeita devido à obrigação do pagamento imediato das dívidas com o holandês.
O ge informa que aliados importantes consideravam a dívida criada com Memphis uma “herança maldita” da gestão Augusto Melo, que sofreu impeachment, e já avisaram que “soltariam a mão” de Omar Stabile caso a renovação fosse assinada. O presidente calculou riscos, pois sabia que seria cobrado por torcedores e até pela comissão técnica caso a renovação não se concretize.
Memphis compareceu aos camarotes da Neo Química Arena no último jogo. Os aplausos no estádio e os apelos nas redes sociais sinalizam o desejo da torcida por sua permanência.
O Corinthians disputará as oitavas de final da Libertadores desta semana, diante do Rosario Central-ARG.