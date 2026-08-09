Na tarde deste sábado, 8, o ex-jogador Jadson foi preso em Cambé, no Paraná, suspeito de violência doméstica. Segundo o telejornal Boa Noite Paraná, da RPC, afiliada à Globo, a companheira dele relatou à Polícia Militar que foi agarrada pelo pescoço durante discussão do casal.

As autoridades constaram marcas na região mencionada e escutaram da vítima que essa não foi a primeira agressão que sofreu. Jadson acabou indiciado por lesão e injúria praticadas contra a mulher e foi encaminhado para a cadeia pública da cidade.

O Globo Esporte acrescenta que o advogado do ex-atleta entrou com pedido de liberdade provisória para que ele responda em liberdade, sob alegação de que o acusado não possui antecedentes e não oferece risco de fuga.

Em depoimento à polícia, Jadson declarou que “foi uma briga de marido e mulher, mas faz parte” — negando qualquer tipo de embate físico.

A vítima entrou com pedido de medidas protetivas e foi submetida a um auto de constatação provisório de lesão corporal. Os agentes que atenderam à ocorrência também passaram por oitiva.

Carreira de Jadson

Revelado nas categorias de base do Athlético-PR, Jadson destacou-se no cenário nacional no início dos anos 2000. Entre 2005 e 2012, atuou pelo Shakhtar Donetsk, faturando vários títulos ucranianos e marcando o gol do título da Copa da UEFA, em 2009.

Retornou ao Brasil em 2012, para o São Paulo, equipe pela qual foi peça importante na conquista da Copa Sul-Americana. Na sequência, foi para o Corinthians, em troca envolvendo Alexandre Pato.

Nas duas passagens pelo Timão — intervaladas por breve período na China — conquistou dois Brasileirões (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019). Retornou ao Athletico-PR no final de 2020 e, na sequência, jogou por Avaí e Vitória.

Entre 2011 e 2013, somou oito jogos pela seleção brasileira, marcando um gol e integrando o elenco campeão da Copa das Confederações de 2013.