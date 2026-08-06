Morreu nesta quinta-feira, 6, aos 77 anos, o ex-atacante Geraldão, um dos principais personagens da conquista inesquecível do Campeonato Paulista de 1977 pelo Corinthians. A confirmação do falecimento foi feita pelo próprio clube alvinegro em nota oficial.

“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor. Eternamente dentro dos nossos corações”, destacou o clube em nota de pesar.

A causa da morte, bem como as informações sobre o velório e o sepultamento, ainda não foram divulgadas pela família ou pelo clube.

Nascido em 25 de julho de 1949, na cidade de Álvares Machado, próxima a Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Geraldão chegou ao Timão contratado junto ao Botafogo-SP no início dos anos 1970.

“Realizei um grande sonho. Jogar no Corinthians era algo que pensava desde criança. Sempre fui corintiano. Deixar de ser bóia fria para jogar no meu time de coração foi demais”, contou Geraldão, em entrevista ao site Terceiro Tempo.

Ele marcou época no Parque São Jorge por sua presença de área e o faro de gols. O momento mais marcante de sua carreira ocorreu em 1977, quando sagrou-se artilheiro do Paulistão e liderou o ataque corintiano na campanha que pôs fim ao jejum de quase 23 anos sem títulos estaduais.

Durante sua passagem de seis anos pelo clube, que durou até 1981, Geraldão atingiu marcas expressivas conquistando o estadual de 1979, além de marcar 91 gols em 280 partidas disputadas.

Geraldão também esteve presente em um dos momentos mais marcantes da história do clube, a invasão da Fiel ao Maracanã, em 1976, na disputa da semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Passagem pela dupla Grenal

Geradão também teve passagem de destaque pelo futebol gaúcho, especialmente pelo Inter, que o homenageou nas redes sociais relembrando seus maiores feitos pelo Colorado.

“Craque e artilheiro, o centroavante vestiu a camisa colorada no começo da década de 1980, brilhando na decisão do Campeonato Gaúcho de 1982, quando marcou cinco gols nos dois Gre-Nais da final estadual vencida pelo Clube do Povo. O desempenho de destaque nos anos de Beira-Rio fez Geraldão ser homenageado com um samba composto por Edevaldo, lateral colorado que disputou a Copa do Mundo de 1982, e gravado por diversos colegas de elenco da época. A letra celebrava: “𝐺𝑒𝑟𝑎, 𝐺𝑒𝑟𝑎, 𝐺𝑒𝑟𝑎, 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙𝑑𝑎̃𝑜… 𝑒́𝑠 𝑢𝑚 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜, 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑎̃𝑜!”

Curisamente, Geraldão atuou antes pelo rival Grêmio, em 1981, e marcou um gol no Gre-Nal 258, vencido pelo Colorado por 2 a 1, conforme relembra o portal da GZH.

Geraldão ainda atuou por Juventus-SP, Colorado, Mixto, Francana, Corinthians de São Bernardo, Itararé, Valinhos e Graça, onde encerrou a sua carreira em 1989.