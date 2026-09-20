Em uma tarde chuvosa neste domingo, 20, o Fluminense foi letal para vencer o Corinthians por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Liderado por Hulk, que passou mal no intervalo, o Tricolor Carioca soube sofrer no segundo tempo e aproveitou os contra-ataques para quebrar um incômodo jejum de cinco meses sem vitórias como visitante. Do outro lado, o resultado aprofunda a crise alvinegra, marcando a sexta derrota consecutiva da equipe paulista na competição.
Eficiência tricolor na etapa inicial
O jogo começou com o Corinthians tentando impor ritmo em casa, mas esbarrando na própria dificuldade de criação. O Fluminense, bem postado na defesa, apostava nas transições rápidas. A estratégia carioca deu resultado aos 26 minutos. Lucho cruzou da esquerda e Hulk, livre na área, desviou de carrinho para abrir o placar. O Timão sentiu o golpe e quase viu o adversário ampliar antes do intervalo, não fossem as intervenções do goleiro Hugo Souza, que fez grande defesa em finalização do próprio Hulk nos acréscimos.
Pressão alvinegra e o balde de água fria
Na volta para o segundo tempo, o Corinthians se lançou ao ataque e a pressão surtiu efeito rápido. Aos 11 minutos, após bate-rebate na área e defesa de Fábio em chute de Memphis, o zagueiro Gustavo Henrique aproveitou a sobra com o gol aberto para empatar.
O cenário parecia favorável aos donos da casa, que dominaram a posse de bola e encurralaram o adversário. No entanto, quando o Fluminense apenas se defendia, a qualidade individual fez a diferença. Aos 31 minutos, Ganso acionou Hulk em contra-ataque. O camisa 7 carregou com espaço e bateu de canhota; a bola desviou em Gustavo Henrique e traiu Hugo Souza, recolocando os visitantes em vantagem.
Golpe final nos acréscimos
O gol desestabilizou o Corinthians, que partiu para o tudo ou nada de forma desorganizada. O goleiro Fábio ainda salvou o Fluminense aos 46 minutos, espalmando uma bomba de Garro. Com a defesa paulista totalmente exposta, o Tricolor encontrou espaço para dar o golpe de misericórdia aos 47 minutos, sacramentando o 3 a 1 e garantindo os três pontos na bagagem para o Rio de Janeiro.
Com o triunfo, o Fluminense ganha moral após a classificação na Libertadores e se consolida na parte alta da tabela. Já o Corinthians estaciona nos 32 pontos, segue na 14ª posição e vê a pressão aumentar drasticamente antes da pausa para a Data Fifa. Na próxima rodada, o Timão visita o Internacional, enquanto o Flu recebe o Coritiba.