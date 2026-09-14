A presença do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, com um agasalho do clube rubro-negro no velório de Paulo Angioni, no último domingo, 13, nas Laranjeiras, causou controvérsia. O tema foi debatido no programa Placar Aberto desta segunda-feira, 14, pelo apresentador José Ilan e pelos comentaristas André Garone, Raisa Simplicio, Paparazzo Rubro-Negro e Fabiano Bandeira.
Diretor de futebol do Fluminense com passagens por Vasco, Flamengo, Corinthians e outros grandes clubes, Angioni morreu aos 80 anos após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. Assista ao vídeo abaixo e inscreva-se no canal: